Доходы Володина за 2017 год снизились почти на 11 миллионов рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2017 год указал доход в 51,4 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.

По итогам 2016 года доход Володина составил 62,1 миллиона рублей.

Кроме этого, спикеру ГД принадлежат земельный участок под дачное строительство площадью 8,3 тысячи квадратных метра, жилой дом (989,2 "квадратов"), гостевой дом (208,6 квадратных метра), гостевой дом с тремя машиноместами (468,1 квадратных метра), квартира (174,3 квадратных метра), машиноместо (18,7 квадратных метра), нежилые постройки (225,5 и 28 квадратных метров), хозяйственные постройки (91 и 16,2 квадратных метра), теплица (49,5 квадратных метра) и очистное сооружение (81 квадратный метр). Вся недвижимость находится на территории России.

Кроме того, в аренде у Володина находится земельный участок площадью 11,1 тысячи квадратных метра. В декларации также указано, что у двоих несовершеннолетних детей спикера Госдумы находится квартира в безвозмездном пользовании площадью в 174,3 квадратных метра. В документе нет сведений о транспортных средств политика, принадлежащих ему на праве собственности.

Как сообщили РИА Новости в аппарате Госдумы, Володин направил на благотворительность и социально значимые проекты в 2017 году, как и в предыдущие годы, "половину своих доходов — 25 миллионов 500 тысяч рублей".