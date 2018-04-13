МЭР и Минфин согласовали законопроект об онлайн-продажах алкоголя в России

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Минэкономразвития и Минфин согласовали законопроект о начале онлайн-продаж алкоголя в РФ, сообщил РИА Новости замминистра экономического развития Олег Фомичев в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Трудно сказать, к консенсусу пришли или нет. На уровне правительства в целом законопроект отработан, мы с Минфином согласовали все. Но как он будет через Госдуму проходить — это вопрос важный", — ответил Фомичев на вопрос о том, как проходит обсуждение законопроекта о начале онлайн-продаж алкоголя в РФ.

Вопрос интернет-торговли алкоголем в России обсуждается уже несколько лет. За начало продаж выступают Минфин и Минпромторг, против — Минздрав и Роспотребнадзор. В середине ноября Минфин опубликовал третью версию законопроекта о начале онлайн-торговли алкоголем в России.

Предполагалось, что с 2018 года в стране будут разрешены продажи через интернет пива, сидра, пуаре (грушевого сидра), медовухи, российского вина и шампанского, но только для производителей и оптовиков. С 2019 года они же могли бы продавать в интернете и прочее спиртное, а с 2021 года возможность интернет-торговли открывалась и для других участников рынка.

В доработанном по итогам общественных обсуждений тексте проекта закона ограничения сохраняются, однако меняются сроки вступления закона в силу. С 1 января 2019 года лицензию на розничную продажу алкогольной продукции через интернет смогут получить производители российского вина и игристого вина (шампанского), а также организации оптового звена. С 2020 года производители и оптовики смогут продавать через интернет и прочий алкоголь.

Возможность продавать свою продукцию через интернет с 2019 года будет и у производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, однако для этого им нужно будет зарегистрироваться в специальном реестре. До 2022 года в реестр могут быть включены только те компании, сведения о производственном оборудовании которых отражены в едином госреестре мощностей основного технологического оборудования.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).