МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США Россия перестанет поставлять США двигатели РД-180, которые используются не только для гражданских, но и для военных спутников, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

Внесенный в пятницу в Госдуму законопроект предполагает, в частности, приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей.

"Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО "Энергия". Их использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники", — заявил Рябухин.