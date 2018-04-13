Концепцию "города будущего" в Екатеринбурге обсудят на ПМЭФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Гендиректор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак представит концепцию "Умного города" в Екатеринбурге, который планируется создать в рамках подготовки к выставке, на панельной сессии "Город будущего" в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, сообщает в пятницу заявочный комитет.

Панельная сессия "Город будущего" пройдет по линии "Трианонского диалога", заседание координационного совета которого состоится в Москве накануне ПМЭФ-2018.

"Дискуссия будет посвящена тому, как сделать жизнь современного человека более качественной, удобной и счастливой. Вопросов много – экономика, социальная среда, решение транспортных проблем, экология – все, что касается жизни современных мегаполисов. Основа "Умного города" — это человек, и чтобы определить социальную модель жизни в мегаполисе, в первую очередь необходимо понять потребности и нужды современных людей", — цитируются в сообщении слова Сагайдак.

Также на панельной сессии обсудят специфику моногородов и проблемы функционирования агломераций. К участию в сессии приглашены руководители субъектов РФ, мэры французских городов и международные архитекторы.

"Петербургский международный экономический форум станет ключевым мероприятием "Трианонского диалога" в 2018 году. Данная инициатива родилась на самом высоком уровне и ориентирована на максимальное присутствие во всех сферах российско-французских общественных отношений. В форуме примут участие президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон", – цитирует заявочный комитет советника президента РФ Антона Кобякова.

Город, в котором пройдет выставка ЭКСПО-2025, будет назван на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в ноябре. Проведение ЭКСПО запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений". Конкурентами Екатеринбурга являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).