СГК оценила инвестиции в модернизацию своих электростанций в 30 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) оценивает инвестиции в модернизацию своих электростанций в 30 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор СГК Михаил Кузнецов в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.

"Мы стремимся включить модернизацию наших энергомощностей в программу ДПМ. Объем этого финансирования оценивается примерно в 30 миллиардов рублей", — сказал Кузнецов.

Согласно оценке Минэнерго РФ, в связи с завершением строительства ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей с энергорынка) в 2020–2030 годах в электроэнергетике РФ высвобождается около 1,5 триллиона рублей, до 2035 года — 3,5 триллиона рублей. Эти средства планируется реинвестировать в модернизацию тепловой генерации.

Как говорил министр энергетики РФ Александр Новак, из 3,5 триллиона рублей министерство предложило направить на модернизацию 40 ГВт теплоэлектростанций 1,35 триллиона рублей, на проекты АЭС — около 950 миллиардов рублей и на зеленую энергетику — 405 миллиардов рублей. Около 786 миллиардов рублей может быть направлено на повышение цены конкурентного отбора мощности (КОМ, определяет цены на действующие мощности).

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).