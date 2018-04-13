Словения подпишет сделку с "Газпромом" на пять лет на поставку газа

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Словенская компания Geoplin позднее в пятницу подпишет пятилетний контракт с "Газпромом" на поставку 600 миллионов кубометров российского газа в год в страну, сообщил словенский телеканал RTV Slovenija со ссылкой на представителя Geoplin.

"В конце 2017 года компания Geoplin успешно завершила переговоры с поставщиком "Газпром экспорт" о поставках природного газа на период 2018-2022 годов", — говорится в сообщении RTV.

В подписании сделки примут участие председатель совета директоров Geoplin Боштьян Напаст (Boštjan Napast), гендиректор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, а также заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец и посол России в Словении Доку Завгаев.

Подписание контракта станет продолжением сотрудничества компаний в течение продолжительного времени.