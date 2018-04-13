Минсельхоз предложил расширить механизм транспортных субсидий при экспорте

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Минсельхоз РФ в 2018 году предлагает расширить механизм компенсации расходов аграриев на наземные перевозки продукции, добавив компенсации по авто- и железнодорожным перевозкам до портов, сообщил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко в ходе Красноярского экономического форума.

"В прошлом году был запущен механизм компенсации железнодорожных расходов, связанных с транспортировкой, — 50% до пункта назначения в Китайской народной республике… В текущем году этот механизм будет совершенствоваться, расширяется перечень погранпереходов, практически будут включены все порты Приморья, Краснодарского края, Астраханской, Ростовской, Ленинградской областей, в том числе и Санкт-Петербурга", — сообщил Куценко.

"Теперь будет перечень стран тоже, не только Китайская народная республика. Мы в прошлом году компенсировали расходы, связанные с автодоставкой до железнодорожной станции и от железнодорожной станции до пункта назначения в Китайской народной республике. Тоже самое мы рассматриваем — авто плюс железная дорого — до портов. Вопросы водного транспорта еще будут отдельно просчитываться", — отметил также Куценко.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.