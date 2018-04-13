Дворкович объяснил, почему Siemens не может быть надежным партнером

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. После ситуации с санкциями Siemens не может быть надежным партнером, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе Красноярского экономического форума.

"Как мы можем дальше с Siemens работать после того, что Siemens сделал, введя по сути против наших коллег санкции? Они уже не могут быть надежным партнером, к сожалению. Мы с ним все равно работаем, потому что считаем, что есть время исправиться у коллег, и надеемся на такое исправление, но нельзя злоупотреблять доверием", — заявил Дворкович.

В январе замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, "дочка" госкорпорации "Ростех" — компания "Технопромэкспорт" и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также концерн "Силовые машины" были включены в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбин немецкого концерна Siemens.

Немецкий концерн Siemens летом 2017 года заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Краснодарском крае, были незаконно поставлены в Крым, начав также череду судебных разбирательств в российских судах, чтобы вернуть турбины. В августе Евросоюз ввел санкции из-за этого скандала. В список ЕС попали Черезов, Грабчак, Топор-Гилка, "Технопромэкспорт" и компания "Интеравтоматика".

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.