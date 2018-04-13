Глава Сахалина рассказал, как можно привлечь японских инвесторов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апр — РИА Новости. Безвизовое сообщение между Сахалином и японским островом Хоккайдо подтолкнет японский бизнес к инвестированию, считает губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Мы работаем над тем, чтобы наладить безвизовое сообщение с Хоккайдо. Думаю, более половины пути уже пройдено. Конечно, многое будет зависеть от майских переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. С учетом этих шагов японский бизнес все активнее будет приходить на Сахалин с инвестициями", — сказал Кожемяко в пятницу на проходящем в Южно-Сахалинске Первом медиафоруме российских островов.

"Мы все знаем, что японский бизнес очень осторожный, аккуратно и взвешенно подходят к инвестированию. В 90-е годы они активно пошли на Дальний Восток, но условия того рынка напугали их, теперь, обжегшись на молоке, они дуют на воду", — отметил губернатор.

Сейчас Япония инвестирует, прежде всего, в проекты, связанные с нефтегазодобычей, покупает на Сахалине водно-биологические ресурсы. В Южно-Сахалинске японцы строят большой бальнеологический комплекс, работает множество ресторанов.

Спорным вопросом, по словам губернатора, по-прежнему остаются Курилы. "Но мы тоже работаем в этом направлении, принимаем бизнес-миссии, постепенно приближаясь к нашему общему пониманию этого вопроса", — сказал глава региона.