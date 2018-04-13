Дания признала невозможность блокирования "Северного потока - 2"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительство Дании не может заблокировать строительство газопровод "Северный поток — 2", заявил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает телеканал TV2, Расмуссен добавил, что у Дании нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить.
При этом премьер отметил, что правительство Дании пока не приняло решение о выдачи разрешения на строительство "Северного потока — 2" в датской морской зоне в Балтийском море, передает RT.
Ранее Меркель после переговоров с Расмуссеном заявила, что Украина, несмотря на строительство газопровода "Северный поток — 2", должна продолжить играть роль в транзите газа.
Компания — оператор трубопровода Nord Stream 2 AG собирается в ближайшие месяцы получить разрешения на строительство в других странах — России, Швеции и Дании.