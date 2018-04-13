Дания признала невозможность блокирования "Северного потока - 2"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительство Дании не может заблокировать строительство газопровод "Северный поток — 2", заявил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает телеканал TV2, Расмуссен добавил, что у Дании нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить.

При этом премьер отметил, что правительство Дании пока не приняло решение о выдачи разрешения на строительство "Северного потока — 2" в датской морской зоне в Балтийском море, передает RT.

Ранее Меркель после переговоров с Расмуссеном заявила, что Украина, несмотря на строительство газопровода "Северный поток — 2", должна продолжить играть роль в транзите газа.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". В марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства, заявив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

Компания — оператор трубопровода Nord Stream 2 AG собирается в ближайшие месяцы получить разрешения на строительство в других странах — России, Швеции и Дании.