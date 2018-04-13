РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Нафтогаз" намерен взыскать с "Газпрома" 15 миллиардов долларов

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2018 (171)
05:5713.04.2018
(обновлено: 05:59 13.04.2018)
17595647
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фотоВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. "Нафтогаз" рассчитывает на 15 миллиардов долларов компенсации от "Газпрома" в случае пересмотра тарифа на транзит российского газа через Украину, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на копию письма главы украинской компании Андрея Коболева, адресованное премьеру-министру страны Владимиру Гройсману.

Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Нафтогаз" назвал неприятным решение Германии по "Северному потоку — 2"

"Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" в арбитраже Стокгольма среди прочего добивался пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Как пояснял коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, тогда суд эти претензии отклонил из-за их несоответствия формальным требованиям. Теперь "Нафтогаз" готовит новое письмо, которое планирует направить в "Газпром".

По данным издания, в письме Гройсману говорится, что даже в случае отказа российского концерна пересмотреть тариф на транзит газа у "Нафтогаза" есть право "в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от "Газпрома" из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа".

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
"Поздно пить боржоми": Пушков рассказал, как "Нафтогаз" сам себя наказал
По оценкам "Нафтогаза", право на пересмотр тарифа может позволить компании взыскать с "Газпрома" дополнительную компенсацию в размере до 15 миллиардов долларов.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, чем "Северный поток — 2" грозит украинским потребителям
Во вторник "Нафтогаз" объявил о начале процедуры взыскания долгов с "Газпрома". Днем ранее Юрий Витренко в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявил, что "Газпром" отказывается исполнять решения Стокгольмского арбитража о возмещении убытков "Нафтогаза".

Ранее стало известно, что "Газпром" зарезервировал всю сумму штрафа по транзитному контракту. Согласно отчету компании, в ее балансе по статье "Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" указана сумма — 272,943 миллиарда рублей, или 4,74 миллиарда долларов (по курсу на конец 2017 года), которая почти полностью соответствует выплате по решению Стокгольмского арбитража.

Комментировать
Экономика
Комментарии
16 пользователей оставили 17 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
fallen39
Как ни крути, в какие Европы и опы американские ни лезь, а без денег "врага-агрессора", "самостийной" Украине, ну никак обойтись не получается))
06:04
13.04.2018
ОтветитьНе отвечать
ksv44
Отдать бабло ,ввести визовый въезд... Бабло закончится, а вот работы у них не прибавится. Бесполезно халяву пытаться перевоспитать. Пусть гейропа их воспитывает с безвизом)))
06:07
13.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена