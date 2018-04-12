Премьер Литвы призвал Евросоюз инвестировать в Донбасс

ВИЛЬНЮС, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг на Киевском форуме безопасности призвал страны ЕС не только оказывать финподдержку и помощь Украине, но и инвестировать в регионы страны, пострадавшие от конфликта, сообщает пресс-служба правительства.

"В таких городах, как Авдеевка, инвестиций ожидают дороги, жилой сектор, инфраструктура. Это будут инвестиции в демократию и антипропагандный шаг, который важен людям, живущим на этой территории. Призываю превратить прифронтовой регион в инвестиционный образец", — цитирует пресс-служба Сквернялиса.

Он отметил также, что следует усилить связи между Украиной, Литвой и Польшей. "Я буду делать все, чтобы никому не удалось вбить клин между Литвой и Польшей. Я уверен, что мы должны усилить региональное сотрудничество между Литвой, Польшей и Украиной. Это диктуют интересы нашей безопасности", — сказал он.

Сквернялис подчерчивает также, что он доволен прекрасными отношениями Литвы с Польшей и другими балтийскими странами – Латвией и Эстонией. "Новый толчок в отношениях достигнут с крупнейшим государством ЕС – Германией, которая внесла значительный вклад в безопасность региона", — сказал глава литовского правительства.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис с 11 апреля находится на Украине с рабочим двухдневным визитом. В среду он посетил Донбасс.