Премьер Литвы призвал Евросоюз инвестировать в Донбасс

ВИЛЬНЮС, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг на Киевском форуме безопасности призвал страны ЕС не только оказывать финподдержку и помощь Украине, но и инвестировать в регионы страны, пострадавшие от конфликта, сообщает пресс-служба правительства.
Он отметил также, что следует усилить связи между Украиной, Литвой и Польшей. "Я буду делать все, чтобы никому не удалось вбить клин между Литвой и Польшей. Я уверен, что мы должны усилить региональное сотрудничество между Литвой, Польшей и Украиной. Это диктуют интересы нашей безопасности", — сказал он.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис с 11 апреля находится на Украине с рабочим двухдневным визитом. В среду он посетил Донбасс.