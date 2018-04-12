МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", сообщил оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG.

Таким образом, процесс согласования по газопроводу с Хельсинки завершился.

Разрешение выдало Региональное административное агентство Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде.

"Мы готовы к продолжению плодотворного сотрудничества и открытого диалога на этапе строительства и эксплуатации с финскими властями, которые будут вести мониторинг выполнения наших работ", — говорится в сообщении компании.

В Финляндии пройдет участок газопровода протяженностью 374 километра.

Первое разрешение Хельсинки выдал 5 апреля.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

В конце марта разрешение на строительство "Северного потока — 2" выдала Германия.

Компания Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет разрешения на возведение газопровода в других странах: России, Швеции и Дании.

Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского газа. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные намерения по экспорту в Европу своего газа.