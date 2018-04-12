СМИ подсчитали, какой объем транзита газа позволит Украине избежать убытков

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Транзит газа из РФ будет безубыточным для Украины при объемах от 25 миллиардов кубометров в год, если исходить из его стоимости для "Газпрома" на уровне "Северного потока", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои подсчеты.

Как отмечает издание, Россия готова провести переговоры с ЕС о продолжении транзита российского газа через Украину после истечения текущего контракта в 2019 году. О соответствующей встрече договорились министр энергетики РФ Александр Новак и вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович по телефону 10 апреля. Дата встречи Новака и Шефчовича пока неизвестна. По данным газеты, рассматривается вторая половина мая, возможно, даты Петербургского экономического форума (24–26 мая).

Пока же переговоры пройдут на уровне "Газпрома" и "Нафтогаза". По данным издания, встреча по проблемам транзита состоится на этой неделе. По мнению источников газеты, встреча будет формальной и стороны ограничатся декларацией позиций. В среду позицию Киева частично раскрыл глава Минэнерго Украины Игорь Насалик, сообщив, что транзит останется выгодным для Киева только при объемах более 40 миллиардов кубометров в год, а предложение "Газпрома" по транспортировке 10–15 миллиардов кубометров неприемлемо. По его словам, при транзите около 40 миллиардов кубометров экономические показатели украинского маршрута "такие же, как у "Северного потока".

Газета пишет, что при отстаивании своей переговорной позиции "Газпром" действительно может исходить из показателей "Северного потока" как эталонных. При почти одинаковой длине текущая ставка транзита по центральному коридору через Украину — 32,2 доллара за тысячу кубометров, по Nord Stream-1 — 27,8 доллара. Но реальная эффективная ставка по Nord Stream-1 составляет 22 доллара, учитывая, что "Газпром" как акционер проекта получает половину доходов.

Операционные расходы "Северного потока" (с учетом компрессорной станции "Портовая") — около 7 долларов на тысячу кубометров. Возможно, что в ходе модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украина сможет приблизиться к этим показателям, несмотря на более низкое давление в системе. По оценке Mott MacDonald, затраты на модернизацию ГТС для транзита 30 миллиардов кубометров в год должны составить 2,7 миллиарда долларов.

Таким образом, пространство для компромисса существует, тем более, что "Газпрому" как минимум в 2020–2021 годах будет нужна украинская ГТС, пишет издание. Остается неясным, насколько далеко удастся продвинуться в переговорах в этом году, учитывая предстоящие выборы на Украине в ноябре, считают собеседники газеты.