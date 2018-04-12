СМИ подсчитали, какой объем транзита газа позволит Украине избежать убытков

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Транзит газа из РФ будет безубыточным для Украины при объемах от 25 миллиардов кубометров в год, если исходить из его стоимости для "Газпрома" на уровне "Северного потока", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои подсчеты.
Пока же переговоры пройдут на уровне "Газпрома" и "Нафтогаза". По данным издания, встреча по проблемам транзита состоится на этой неделе. По мнению источников газеты, встреча будет формальной и стороны ограничатся декларацией позиций. В среду позицию Киева частично раскрыл глава Минэнерго Украины Игорь Насалик, сообщив, что транзит останется выгодным для Киева только при объемах более 40 миллиардов кубометров в год, а предложение "Газпрома" по транспортировке 10–15 миллиардов кубометров неприемлемо. По его словам, при транзите около 40 миллиардов кубометров экономические показатели украинского маршрута "такие же, как у "Северного потока".
Операционные расходы "Северного потока" (с учетом компрессорной станции "Портовая") — около 7 долларов на тысячу кубометров. Возможно, что в ходе модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украина сможет приблизиться к этим показателям, несмотря на более низкое давление в системе. По оценке Mott MacDonald, затраты на модернизацию ГТС для транзита 30 миллиардов кубометров в год должны составить 2,7 миллиарда долларов.
Таким образом, пространство для компромисса существует, тем более, что "Газпрому" как минимум в 2020–2021 годах будет нужна украинская ГТС, пишет издание. Остается неясным, насколько далеко удастся продвинуться в переговорах в этом году, учитывая предстоящие выборы на Украине в ноябре, считают собеседники газеты.