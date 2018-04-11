Официальный курс евро на четверг вырос на 2,43 рубля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Угол падения. Когда рубль возьмет реванш у доллара и евро Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,4317 рубля — до 79,2839 рубля, курс доллара увеличился на 1,6927 рубля — до 64,0626 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 2,0253 рубля, составив 70,9122 рубля.