"Нафтогаз" прокомментировал заявление Меркель по "Северному потоку — 2"

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. 10 апреля 2018

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. 10 апреля 2018

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" надеется, что позиция Германии по реализации проекта "Северный поток — 2", озвученная канцлером Ангелой Меркель, поможет другим странам Евросоюза определиться с отношением к строительству этого газопровода.

"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.

Во вторник Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что реализация "Северного потока — 2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита. По ее словам, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным она говорила о невозможности того, чтобы Украина потеряла значение как страна — транзитер газа.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ответ напомнил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил европейским партнерам принять участие в модернизации украинского трубопровода вместо того, чтобы инвестировать в "Северный поток — 2". Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя эти заявления, отметил, что украинский лидер так дискредитировал свою страну как транзитера, что Европа уже не хочет зависеть от ее непредсказуемости и конфликтности.

В конце марта Германия разрешила строительство "Северного потока — 2" на своей территории. По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, процедуры получения разрешений в четырех других странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику и завершатся в ближайшие месяцы.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.