В Думу внесли проект о вычете по НДФЛ при ввозе автомобилей жителями ДФО

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о предоставлении вычета по налогу на доходы физических лиц при ввозе в Россию автомобилей для личных и семейных нужд жителями ДФО, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает предоставление имущественного налогового вычета по НДФЛ при ввозе на территорию России транспортного средства для личных и семейных нужд гражданином РФ, постоянно проживающим в регионе, входящем в состав Дальневосточного федерального округа.

"Предлагается предусмотреть имущественный налоговый вычет в двойном размере понесенных расходов на приобретение и ввоз автомобиля, включающих стоимость автомобиля и расходы, связанные с его доставкой и таможенным оформлением, но не превышающий 1 миллион рублей. Таким образом, сумма налогового вычета не превысит 130 тысяч рублей", — поясняют разработчики.

Вычет может быть предоставлен не чаще чем один раз в пять лет и только после регистрации ввезенного автомобиля в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. Вычет предлагается предоставлять только гражданам, постоянно проживающим в ДФО и "декларирующим свои доходы для целей налогообложения НДФЛ, что будет стимулировать сокращение "теневых" доходов на территории региона", отмечают авторы законодательной инициативы.

Это позволит оказать существенную поддержку малообеспеченным жителям ДФО, сократит отток населения и "в целом представляет собой компромиссное решение назревшей проблемы", считают они. Либерал-демократы обращают внимание, что от жителей ДФО "поступают многочисленные обращения с просьбой об отмене ввозных таможенных пошлин на автомобили, ввозимые для использования в личных и семейных нуждах".

Правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект, обращая внимание, что его реализация повлечет сокращение доходов бюджетов бюджетной системы РФ, но источники и порядок компенсации этих выпадающих доходов в нем не определены. Кабмин напоминает, что "НДФЛ является федеральным налогом, при этом поступления от него подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований".