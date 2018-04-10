Договор о партнерстве в развитии блокчейн-технологий подписали 22 страны ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Свыше 20 государств ЕС подписали в понедельник декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий, сообщила пресс-службе Еврокомиссии.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. Технология позволяет оптимизировать издержки, проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

"В целях использования возможностей блокчейн-технологий и во избежание фрагментарного подхода, участники этой декларации соглашаются сотрудничать в создании Европейского партнерства для развития блокчейн-инфраструктуры, которая поможет улучшить вызывающие доверие и ориентированные на пользователя цифровые услуги в рамках единого рынка", — говорится в декларации.

Участники проекта, в общей сложности 22 страны ЕС, намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.

Соглашением предусматривается, что первые трансграничные акции должны начаться к концу 2019 года.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена инвестировать около 300 миллионов евро в проекты, поддерживающие использование технологии блокчейн.