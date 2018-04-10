Власти поддержали рынок акций и рубль пока лишь словесными интервенциями

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Рынок акций РФ и рубль во вторник продолжили отыгрывать расширение американских санкций, и власти решили немного поддержать их словесными интервенциями. Правительство и ЦБ обещали задействовать все возможные инструменты в случае необходимости — пока, правда, они ее не видят. Поведение инвесторов на бирже, по их мнению, во многом носит эмоциональный характер, а колебания национальной валюты, скорее, полезны, польку сглаживают эффект для экономики от внешних негативных явлений.

"У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры. Но мы будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции и вводить", — заявила Набиуллина, выступая на Биржевом форуме во вторник.

С той же позицией чуть позже выступил и Минфин. "Власти РФ будут задействовать весь необходимый инструментарий для минимизации последствий новых санкций и любых других возможных негативных внешних событий как для предприятий, так и для финансового рынка", — заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Но никаких специальных шагов, включая изменения в правилах своих операций на валютном рынке для сглаживания курсовых колебаний, Минфин не планирует.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. Последствия этих мер для российского рынка оказались самыми впечатляющими с 2014 года: в России и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США, во вторник наблюдалась незначительная коррекция цен в рублях, но курс национальной валюты РФ продолжил слабеть.

Тест на прочность

Такая ситуация является хорошим тестом для существующей в РФ макроэкономической конструкции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Произошедшие события — это хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет", — сказал он, выступая утром на Биржевом форуме.

Главная проблема для российских компаний сейчас – это не стоимость их акций, а неопределённость, которая возникла из-за этих санкций, и сейчас важно ее минимизировать, заявил там же вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Рыночные котировки формируются на основе ожиданий. И те санкции против российских частных компаний, причем системообразующих компаний, которые были введены, создали значительную неопределенность для всех инвесторов, для всех тех, кто работает на финансовом рынке. При такой неопределенности совершенно очевидно, что инвесторы ведут себя максимально консервативно. Слишком велика какая-то точечная неопределенность, и реакция совершенно непредсказуема", — сказал вице-премьер.

"Сейчас самое важное — минимизировать эту неопределенность, прежде всего обеспечив стабильную, спокойную работу предприятий, на которых трудятся сотни тысяч людей", — добавил он, пообещав, что власти готовы способствовать стабильной работе предприятий. "Нужны будут дополнительные меры поддержки — будем смотреть", — сказал он.

Российская экономика открытая, поэтому естественно, что внешние события оказывают на нее влияние, уверена глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Как в таких случаях и бывает, в первые дни после событий наблюдается повышенная волатильность, потому что здесь еще много неопределенности для инвесторов, для участников рынка не совсем понятны последствия, границы этих последствий, идет осмысление всего этого", — считает она.

"На наш взгляд, нужно некоторое время для адаптации и финансовой сферы экономики к изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются", — отметила глава ЦБ. Набиуллина добавила, что плавающий курс является одним из таких амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков, которые уменьшают влияние такого рода внешних событий на реальную экономику.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов ранее во вторник также заявил, что регулятор считает текущую ситуацию с курсом рубля адекватной, и ЦБ РФ не планирует никаких специальных мер для снижения его волатильности.

Эмоциональные решения

Резкую реакцию рынка на очередные санкции в России также объяснили чрезмерной эмоциональностью инвесторов и действиями биржевых спекулянтов, которые стремятся заработать на этой ситуации. При этом она не стала для властей большим сюрпризом.

"Мы не видим пока смысла пересматривать прогнозы (по экономике — ред.). Мы считаем, что это краткосрочная реакция рынка, которая во многом движима спекулятивными инвесторами, которые, в том числе, на этой ситуации хотят заработать", — заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая — пока, наверное, вряд ли кто-то скажет", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Московской биржи Александр Афанасьев отметил, что ждал реакции рынка на пятничное событие. "Мы к этому приготовились, естественно. К тому же у нас сейчас есть возможности технологические, которые мы ввели в последние год-два, когда мы автоматически в ходе торгов переставляем наши параметры риск-менеджмента", — сказал он журналистам.

Текущие санкции не являются приговором экономике РФ — нужно понять, как жить и развиваться в новых условиях, считает депутат Госдумы Андрей Макаров. Выступая на конференции ВШЭ, депутат привел в пример ситуацию с санкциями в отношении Китая порядка 40 лет назад, отметив, что условия в Китае на тот момент были гораздо хуже, чем сейчас в России.

По его мнению, сейчас важно понять, как в этих новых условиях экономика РФ будет выживать и развиваться. "Первое, что мы сегодня должны обсуждать — что мы должны делать не вообще, а в конкретных сегодняшних условиях", — сказал Макаров.

Глава РФПИ также отметил, что правительство России может задуматься и о дополнительных мерах в отношении американских компаний – возможно даже ввести "какие-то налоги на американские компании дополнительные, которые могли бы компенсировать санкционный эффект".

Однако против таких ответных шагов предостерегает экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. "Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны", — сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос, какие ответные меры может принять Россия.

Он отметил, что западный бизнес приносит в РФ технологии, инвестиции. "Такого рода санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию. Я не думаю, что такие санкции продуктивны", — пояснил Кудрин.