Россияне не торопятся скупать технику, ритейлеры допускают рост цен на нее

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские торговые сети пока не наблюдают ажиотажного спроса покупателей на бытовую технику и электронику из-за ослабления курса рубля в последние дни. Тем не менее, ряд ритейлеров сообщил, что их поставщики уже предупредили о возможном повышении закупочных цен на товары.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжает резкое падение.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров сообщил РИА Новости, что в интернет-магазинах ажиотаж россиян все же наблюдается: в субботу, воскресенье и понедельник количество кликов на сайтах увеличилось на 15% по сравнению с этими же днями недели ранее. Однако ритейлеры такого ажиотажа пока не наблюдают.

"Изменений в поведении покупателей и резких колебаний динамики спроса мы не наблюдаем", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "М.Видео". "На сегодняшний день мы наблюдаем уровень покупательской активности в рамках сезонности, пока не зафиксирован особый всплеск", — согласились в "Эльдорадо" ("М.Видео" и "Эльдорадо" входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева).

Цены могут измениться, но не сразу

Коммерческий директор "Связного" Дагмара Иванова сказала, что ритейлер пока также не наблюдает потребительского ажиотажа.

Между тем ряд поставщиков торговых сетей уже заявил о возможности повышения цен на продукцию. В "М.Видео" сообщили, что европейские производители объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%.

"М.Видео" делает все возможное, чтобы удержать текущие цены и ведет переговоры с поставщиками, мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме. Как показал опыт 2014-2015 годов, цены реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме", — отметили в компании.

"Из-за ослабления курса рубля в перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре цен на 5-10%", — признали в "Эльдорадо".

По словам представителя ритейлера, об этом в первую очередь также сообщили европейские производители, у которых нет локального производства. "Мы приложим максимум усилий для сдерживания роста цен, продолжим предлагать выгодные цены и запускать привлекательные акции", — подчеркнули в сети.

В то же время коммерческий директор "Связного" сообщила, что уведомления от поставщиков о пересмотре цен на товары в компанию пока не поступали. "Мы и сейчас, и в дальнейшем будем предлагать нашим клиентам оптимальные цены на рынке, а также специальные промо-предложения. Этот подход сохранится", — указала Иванова.

Исполнительный вице-президент "Евросети" Виктор Луканин, в свою очередь, отметил, что обычно цены на рынке отстают от изменения курса на несколько месяцев. "В ближайшее время мы не ожидаем изменения цен", — добавил он.