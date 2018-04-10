Россияне не торопятся скупать технику, ритейлеры допускают рост цен на нее

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские торговые сети пока не наблюдают ажиотажного спроса покупателей на бытовую технику и электронику из-за ослабления курса рубля в последние дни. Тем не менее, ряд ритейлеров сообщил, что их поставщики уже предупредили о возможном повышении закупочных цен на товары.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров сообщил РИА Новости, что в интернет-магазинах ажиотаж россиян все же наблюдается: в субботу, воскресенье и понедельник количество кликов на сайтах увеличилось на 15% по сравнению с этими же днями недели ранее. Однако ритейлеры такого ажиотажа пока не наблюдают.
"Изменений в поведении покупателей и резких колебаний динамики спроса мы не наблюдаем", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "М.Видео". "На сегодняшний день мы наблюдаем уровень покупательской активности в рамках сезонности, пока не зафиксирован особый всплеск", — согласились в "Эльдорадо" ("М.Видео" и "Эльдорадо" входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева).
Цены могут измениться, но не сразу
Между тем ряд поставщиков торговых сетей уже заявил о возможности повышения цен на продукцию. В "М.Видео" сообщили, что европейские производители объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%.
"М.Видео" делает все возможное, чтобы удержать текущие цены и ведет переговоры с поставщиками, мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме. Как показал опыт 2014-2015 годов, цены реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме", — отметили в компании.
"Из-за ослабления курса рубля в перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре цен на 5-10%", — признали в "Эльдорадо".
В то же время коммерческий директор "Связного" сообщила, что уведомления от поставщиков о пересмотре цен на товары в компанию пока не поступали. "Мы и сейчас, и в дальнейшем будем предлагать нашим клиентам оптимальные цены на рынке, а также специальные промо-предложения. Этот подход сохранится", — указала Иванова.
Исполнительный вице-президент "Евросети" Виктор Луканин, в свою очередь, отметил, что обычно цены на рынке отстают от изменения курса на несколько месяцев. "В ближайшее время мы не ожидаем изменения цен", — добавил он.