"Нафтогаз" объявил о начале принудительного взыскания долга "Газпрома"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинский "Нафтогаз" начинает процедуру взыскания долгов "Газпрома". Об этом сообщается на сайте компании.

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в понедельник встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. На переговорах Витренко заявил, что "Газпром" отказывается исполнять решения Стокгольмского арбитража о возмещении убытков украинской компании.

"Принимая во внимание такую позицию российской стороны, "Нафтогаз" вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны "Газпрома", — говорится в сообщении на сайте украинской компании.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.