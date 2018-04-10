В Центробанке назвали главный риск новых санкций США

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Неясность новых санкций США против России сейчас можно назвать их главным риском, считает первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

"Самый главный момент текущего дня — что не всем понятно, как все-таки интерпретировать юридически все эти вещи. И какие последствия будут они иметь", — сказал Швецов.

При этом он назвал "адекватной" текущую ситуацию с курсом рубля. По словам Швецова, регулятор не будет предпринимать каких-то мер для снижения волатильности.

"Мне кажется, надо ждать ясности. Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя", — добавил зампред Центробанка.

Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российским рынкам нужно некоторое время для адаптации к новым санкциям.

"Мы все знаем, что российская экономика — открытая экономика, у нас большая доля экспорта, много крупных компаний, экспортно ориентированных. Поэтому изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику", — подчеркнула она.

Также Набиуллина заверила, что инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию.

Новые санкции

На прошлой неделе США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников. В частности, в санкционный список попали миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, компании En+ Group, группа "ГАЗ", "РусАл", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины", группа "Ренова".

На этом фоне в понедельник началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима.

Курс доллара во вторник на торгах Московской биржи колеблется от 60,28 рубля до 63,95 рубля, курс евро — от 74,19 рубля до 78,77 рубля.