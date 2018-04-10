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Экономика

В Центробанке назвали главный риск новых санкций США

Сюжет:
Расширение санкций США против России (138)
16:0210.04.2018
(обновлено: 16:28 10.04.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкФлаг США. Архивное фотоФлаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Неясность новых санкций США против России сейчас можно назвать их главным риском, считает первый зампред Центробанка Сергей Швецов. 

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на пленарном заседании Новая экономическая политика 2.0 Биржевого форума 2018. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дворкович назвал предсказуемой реакцию рынков на новые санкции США
"Самый главный момент текущего дня — что не всем понятно, как все-таки интерпретировать юридически все эти вещи. И какие последствия будут они иметь", — сказал Швецов.

При этом он назвал "адекватной" текущую ситуацию с курсом рубля. По словам Швецова, регулятор не будет предпринимать каких-то мер для снижения волатильности.

"Мне кажется, надо ждать ясности. Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя", — добавил зампред Центробанка.

Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российским рынкам нужно некоторое время для адаптации к новым санкциям.

"Мы все знаем, что российская экономика — открытая экономика, у нас большая доля экспорта, много крупных компаний, экспортно ориентированных. Поэтому изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику", — подчеркнула она.

Также Набиуллина заверила, что инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию.

Новые санкции

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме 2018. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набиуллина о новых санкциях США: нужно некоторое время для адаптации
На прошлой неделе США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников. В частности, в санкционный список попали миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, компании En+ Group, группа "ГАЗ", "РусАл", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины", группа "Ренова".

На этом фоне в понедельник началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима.

Курс доллара во вторник на торгах Московской биржи колеблется от 60,28 рубля до 63,95 рубля, курс евро — от 74,19 рубля до 78,77 рубля.

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Экономика
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
aleksandr.tarasov.tr
Я вам объясню хоть и не имею экономического образования! 104 миллиардов долларов которые вы вложили в американские ценные бумаги будут конфискованы! теперь г-н. Швецов вместе с Набиулиной объясните как вы будите отдавать деньги Россиян?
16:16
10.04.2018
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Пусть в этом году проснется Йеллоустоун И уничтожит самое большое зло на планете - США
Зачем ждать? Нужно будить Йеллоустоун. Все необходимые для этого технологии у России есть.
16:22
10.04.2018
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