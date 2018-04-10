ФАС признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба признала оператора Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге, говорится в сообщении ведомства.

"Компания не последовала примеру своих коллег и не устранила добровольно необоснованную разницу в тарифах, это непременно произойдет в рамках предписания ФАС. На очереди административные дела и штрафы для компаний, а для их абонентов — справедливые тарифы на связь в поездках по России", — сообщили в службе.

При этом в ФАС отметили, что Tele2 снизил тарифы для абонентов в Крыму и Севастополе, однако для жителей других регионов цены на услуги остались прежними.

Размер штрафа для оператора объявят после завершения административного производства.

В августе прошлого года служба возбудила дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен во внутрисетевом роуминге. "Вымпелкому", "Мегафону", МТС и Tele2 было предписано устранить разницу в стоимости звонков в домашнем регионе и при поездках по стране.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.