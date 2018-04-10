Минсельхоз подозревает, что в Белоруссии скрывают вспышки АЧС

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Минсельхоз России подозревает, что ветеринарные службы Белоруссии скрывают вспышки АЧС у себя в стране, заявил во вторник на итоговой коллегии министерства его глава Александр Ткачев.

"Вчера вирус АЧС был обнаружен в готовой мясной продукции, привезённой из Белоруссии. Складывается впечатление, что наши коллеги из ветеринарной службы Республики Белоруссия скрывают наличие вспышек АЧС на территории республики", — рассказал Ткачев.

Он напомнил, что "за 10 лет распространения АЧС зарегистрировано более 1 тысячи вспышек в 53 регионах страны".

"Мы потеряли почти 1 миллион поголовья, прямой ущерб достиг почти 5 миллиардов рублей, а непрямые потери оцениваются в десятки миллиардов рублей", — добавил министр.