Крупные торговые сети предупредили о риске дефицита продуктов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Летом покупатели могут столкнуться с дефицитом ряда продуктов, следует из сообщения X5 Retail Group.

С июля все производители животноводческой продукции должны перейти на электронный документооборот. Подразумевается, что ветеринарные сертификаты на такие продукты будут оформляться в информационной системе "Меркурий". Требование затрагивает производителей мяса и молока, мясной и молочной продукции (включая сыры) и других товаров. По мнению Россельхознадзора, это поможет проследить путь продуктов от производителя до магазина.

При этом около половины сотрудничающих с X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") поставщиков не подтвердили готовность работать в информационной системе "Меркурий", либо вовсе не внедрили ее.

По словам представителя ритейлера, о неготовности работать в "Меркурии" уведомили не только региональные, но и крупнейшие федеральные поставщики. Среди ста крупнейших поставщиков почти 35% еще не протестировали систему и не подстроили под "Меркурий" бизнес-процессы.

Эти компании рискуют не возобновить поставки продукции с 1 июля, что может грозить дефицитом товаров в магазинах, предупредили в X5 Retail.

Аналогичная ситуация и у конкурента X5, компании "Магнит": только половина его поставщиков зарегистрирована в системе, рассказал "Ведомостям" представитель этой торговой сети.

В Россельхознадзоре подтвердили, что ведомство знает о неготовности многих поставщиков к переходу на электронную ветсертификацию.

"Мы полностью разделяем обеспокоенность компании в части того, что на сегодняшний день многие участники рынка не до конца осознают необходимость ускорения работы в части перехода в электронный формат", — заявила РИА Новости представитель ведомства Юлия Мелано.

Она добавила, что переход на систему "Меркурий" — не требование ведомства, а "соответствующее указание президента".