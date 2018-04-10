Песков назвал причину негативных тенденций на бирже

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Негативные тенденции на биржах отчасти обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь добавил, что власти держат ситуацию с падением российских акций под "достаточно плотным вниманием". По его словам, экономическая повестка дня является константой в рабочем графике президента, а синхронизация действий с правительством происходит фактически в режиме онлайн. "Вы знаете, что каждый день фактически президент проводит встречи, так или иначе связанные с экономическими делами", — сказал Песков.
Что касается новых американских санкций, то принимать скоропалительные решение было бы некорректно, заявил пресс-секретарь, отметив, что в Кремле продолжают анализировать ситуацию.
"Под давлением ничего не делается в России. В России все делается в угоду собственным интересам и будет дальше делаться, об этом неоднократно говорил президент России", — заключил он.
США 6 апреля ввели новые санкции в рамках ограничений, связанных с "поведением России" в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак. В санкционный список попали 17 высокопоставленных чиновников, семь бизнесменов и 14 подконтрольных им компаний, в частности — глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер.