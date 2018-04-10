Песков назвал причину негативных тенденций на бирже

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Негативные тенденции на биржах отчасти обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сейчас действительно достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая — пока, наверное, вряд ли кто-то скажет", — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что власти держат ситуацию с падением российских акций под "достаточно плотным вниманием". По его словам, экономическая повестка дня является константой в рабочем графике президента, а синхронизация действий с правительством происходит фактически в режиме онлайн. "Вы знаете, что каждый день фактически президент проводит встречи, так или иначе связанные с экономическими делами", — сказал Песков.

Что касается новых американских санкций, то принимать скоропалительные решение было бы некорректно, заявил пресс-секретарь, отметив, что в Кремле продолжают анализировать ситуацию.

Журналисты также поинтересовались, планирует ли российское руководство какие-то шаги навстречу Западу под давлением новых санкций и обвала рынков. На это Песков ответил отрицательно.

"Под давлением ничего не делается в России. В России все делается в угоду собственным интересам и будет дальше делаться, об этом неоднократно говорил президент России", — заключил он.

США 6 апреля ввели новые санкции в рамках ограничений, связанных с "поведением России" в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак. В санкционный список попали 17 высокопоставленных чиновников, семь бизнесменов и 14 подконтрольных им компаний, в частности — глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер.