Курс доллара превысил 63 рубля, евро — 78 рублей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российская валюта второй день продолжает ощутимо падать на фоне бегства инвесторов из рублевых активов из-за обострения геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:54 курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,27 рубля — до 62,93 рубля, курс евро — на 2,6 рубля, до 77,3 рубля.

При этом с утра обе валюты уже подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.

Накануне российская валюта сильно обвалилась на фоне введения США новых антироссийских ограничительных мер. В санкционный список попали более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.

В результате российский рынок акций ушел в пике, в лидерах падения оказались компании Олега Дерипаски "РусАл" и En+, а также Сбербанк — один из основных кредиторов "РусАла".