РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Свердловские власти направят более 300 млн рублей на поддержку молочников

11:0110.04.2018
030
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Власти Свердловской области поддержали молочную отрасль региона в условиях сложной ситуации на российском рынке, вызванной, в частности, падением сбыта натуральной продукции.

Молочная продукция. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Россия усилила контроль за продукцией семи белорусских предприятий

Проблемы молочников

Целый ряд комплексных проблем возник у аграриев в Свердловской области в текущем году, в частности, появление на рынке дешевых молочных продуктов низкого качества, которые начали вытеснять более дорогие натуральные продукты, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной общественной палаты Сергей Майзель.

По его словам, благодаря современным технологиям на рынке появились так называемые искусственные молочные продукты. "По своему химическому, минералогическому составу они совершенно не отличаются от молочных продуктов, полученных из сырого молока. А стоимость этого дела в разы меньше. Нужно законодательно разделять продукты натуральные и продукты искусственные. Точно так же, как это когда-то было с икрой. Человек обязан знать, что он покупает", — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости председатель Союза перерабатывающих молочных предприятий Свердловской области Игорь Пехотин, молочные продукты сейчас производят из пальмового масла и даже говяжьего жира. Он называет такую продукцию фальсификатом. Также Пехотин считает, что завоз сухого молока нужно квотировать.

Пехотин также отмечает снижение спроса на молочную продукцию — за год на 5%. При этом потребление молочных продуктов в Свердловской области в два раза ниже медицинской нормы.

Помощь властей

Губернатор Свердловской области принял решение о выделении из областного бюджета 157 миллионов рублей на дополнительную поддержку молочного животноводства, сообщил РИА Новости представитель департамента информационной политики главы региона.

"Средства пойдут на компенсацию произведенного молока хозяйствами региона. За литр молочного продукта свердловские аграрии будут получать 3 рубля 69 копеек, в северных районах – 4 рубля 28 копеек. Также в апреле молочники получат еще 160 миллионов рублей на компенсацию затрат производства. Дополнительные средства животноводы должны использовать на проведение качественной и своевременной посевной кампании", — сказал собеседник агентства.

Производство молочных продуктов. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Пилотные проекты по маркировке продуктов затронут кисломолочные товары
По словам Майзеля, проблемы молочников, благодаря слаженным действиям областных властей, которые оперативно отреагировали на ситуацию, на сегодняшний день купированы. Собеседник агентства считает, что в течение полугода они будут решены полностью.

Пехотин отметил, что региональное правительство организовало работу с продавцами, которых призвали уменьшить наценку на молочную продукцию.

Федеральный тренд

Экс-министр сельского хозяйства Свердловской области Михаил Копытов сообщил РИА Новости, что проблемы на молочном рынке — это федеральный тренд, который касается всех без исключения регионов России, а не только Свердловской области.

Завод. Архив
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Дворкович рассказал о некачественной молочной продукции в России
"Это федеральный тренд – проблема с молочной продукцией, она по всей России. Поэтому все, что делает область, она делает для того, чтобы наше хозяйство, наши фермеры могли провести посевную в нормальном режиме, в срок и начали кормозаготовку. Но на дальнейшую перспективу это должно быть решение на федеральном уровне. Область не сможет все время дотировать сельское хозяйство в таком объеме. Поэтому здесь губернатору и депутатам надо сказать спасибо, что они такое решение быстро стараются принять, потому что через месяц, а может, и раньше, начнется посевная кампания", — добавил Копытов.

Без лейкоза

Пехотин сообщил, что Свердловская область — одна из немногих в России, где производится безлейкозное молоко. "Коровы не болеют раком. Селекция этого добилась, так что нашей области есть, чем гордиться. К тому же, молоко у нас во многих хозяйствах – высшего сорта, которое направляется на детское питание", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, Свердловская область также третья по надоям. "Мы привыкли ассоциировать Свердловскую область с черной, цветной металлургией, продукцией ВПК. А у нас аграрии очень сильны" — отметил председатель Союза перерабатывающих молочных предприятий региона.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена