Свердловские власти направят более 300 млн рублей на поддержку молочников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Власти Свердловской области поддержали молочную отрасль региона в условиях сложной ситуации на российском рынке, вызванной, в частности, падением сбыта натуральной продукции.

Проблемы молочников

Целый ряд комплексных проблем возник у аграриев в Свердловской области в текущем году, в частности, появление на рынке дешевых молочных продуктов низкого качества, которые начали вытеснять более дорогие натуральные продукты, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной общественной палаты Сергей Майзель.

По его словам, благодаря современным технологиям на рынке появились так называемые искусственные молочные продукты. "По своему химическому, минералогическому составу они совершенно не отличаются от молочных продуктов, полученных из сырого молока. А стоимость этого дела в разы меньше. Нужно законодательно разделять продукты натуральные и продукты искусственные. Точно так же, как это когда-то было с икрой. Человек обязан знать, что он покупает", — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости председатель Союза перерабатывающих молочных предприятий Свердловской области Игорь Пехотин, молочные продукты сейчас производят из пальмового масла и даже говяжьего жира. Он называет такую продукцию фальсификатом. Также Пехотин считает, что завоз сухого молока нужно квотировать.

Пехотин также отмечает снижение спроса на молочную продукцию — за год на 5%. При этом потребление молочных продуктов в Свердловской области в два раза ниже медицинской нормы.

Помощь властей

Губернатор Свердловской области принял решение о выделении из областного бюджета 157 миллионов рублей на дополнительную поддержку молочного животноводства, сообщил РИА Новости представитель департамента информационной политики главы региона.

"Средства пойдут на компенсацию произведенного молока хозяйствами региона. За литр молочного продукта свердловские аграрии будут получать 3 рубля 69 копеек, в северных районах – 4 рубля 28 копеек. Также в апреле молочники получат еще 160 миллионов рублей на компенсацию затрат производства. Дополнительные средства животноводы должны использовать на проведение качественной и своевременной посевной кампании", — сказал собеседник агентства.

По словам Майзеля, проблемы молочников, благодаря слаженным действиям областных властей, которые оперативно отреагировали на ситуацию, на сегодняшний день купированы. Собеседник агентства считает, что в течение полугода они будут решены полностью.

Пехотин отметил, что региональное правительство организовало работу с продавцами, которых призвали уменьшить наценку на молочную продукцию.

Федеральный тренд

Экс-министр сельского хозяйства Свердловской области Михаил Копытов сообщил РИА Новости, что проблемы на молочном рынке — это федеральный тренд, который касается всех без исключения регионов России, а не только Свердловской области.

Без лейкоза

"Это федеральный тренд – проблема с молочной продукцией, она по всей России. Поэтому все, что делает область, она делает для того, чтобы наше хозяйство, наши фермеры могли провести посевную в нормальном режиме, в срок и начали кормозаготовку. Но на дальнейшую перспективу это должно быть решение на федеральном уровне. Область не сможет все время дотировать сельское хозяйство в таком объеме. Поэтому здесь губернатору и депутатам надо сказать спасибо, что они такое решение быстро стараются принять, потому что через месяц, а может, и раньше, начнется посевная кампания", — добавил Копытов.

Пехотин сообщил, что Свердловская область — одна из немногих в России, где производится безлейкозное молоко. "Коровы не болеют раком. Селекция этого добилась, так что нашей области есть, чем гордиться. К тому же, молоко у нас во многих хозяйствах – высшего сорта, которое направляется на детское питание", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, Свердловская область также третья по надоям. "Мы привыкли ассоциировать Свердловскую область с черной, цветной металлургией, продукцией ВПК. А у нас аграрии очень сильны" — отметил председатель Союза перерабатывающих молочных предприятий региона.