На Кубани построили мост к трассе благодаря средствам от системы "Платон"

КРАСНОДАР, 10 апр — РИА Новости. Благодаря новому Белореченскому мосту, построенному на средства "Платона", более 10 тысяч автомобилей в сутки бесперебойно проезжают к трассе М4 "Дон", ведущей на Черноморское побережье, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Система "Платон" была введена в строй в ноябре 2015 года. Она предполагает взимание платы с грузовиков массой более 12 тонн. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками. Всего в "Платоне" зарегистрировано 974 тысячи грузовиков-тяжеловесов, владельцы которых перечислили в Дорожный фонд России через госсистему почти 45 миллиардов рублей.

По данным властей Краснодарского края, с 2016 года регион получил от государственной системы "Платон" более 500 миллионов рублей. Из них 407 миллионов – в качестве компенсации вычета по транспортному налогу, от которого фактически освобождены грузоперевозчики, зарегистрированные в госсистеме.

"Средства были направлены на ремонт и реконструкцию дорог. В том числе практически с нуля был построен стратегически важный объект – Белореченский мост через реку Белая. Напомню, объект был признан аварийным, износ его элементов достигал 87%, и ездить по такому мосту было просто-напросто опасно", – сказал Кондратьев. Глава регоина отметил, что строительно-монтажные работы начались в 2016 году, а через год движение по мосту было открыто.

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Мост фактически построен "с нуля", были проведены работы по усилению опор сооружения и полная замена его пролетных строений. Теперь Свердловский мост – стратегический дорожный объект, соединяющий две части Пензы. Он обеспечивает транспортную доступность для сотен тысяч жителей города и автомобилистов. Открытие нового Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону состоялось 23 сентября. На его строительство было выделено 1,5 миллиарда рублей из средств, перечисленных в систему "Платон". Дорожникам удалось завершить работы на два месяца раньше запланированного срока. Открытие нового Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону состоялось 23 сентября. На его строительство было выделено 1,5 миллиарда рублей из средств, перечисленных в систему "Платон". Дорожникам удалось завершить работы на два месяца раньше запланированного срока. Реконструкция Ворошиловского моста включала в себя строительство двух совершенно новых объектов. Теперь движение тут осуществляется по трем полосам в каждом направлении. 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Движение по новому Затонскому мосту через реку Белая в Уфе открылось 7 октября 2016 года. Это был первый мост в стране, построенный на средства от системы "Платон" (1,5 миллиарда рублей). Мост является стратегически важным объектом как для столицы Башкортостана, так и для автомобилистов всей страны, ведь он соединяет две федеральные трассы – М5 "Урал" и М7 "Волга", а также жилые микрорайоны города. Новый мост разгрузил движение на том участке, где раньше постоянно образовывались серьезные пробки. Новый мост через Волгу строится в наукограде Дубна на севере Московской области. На его возведение было выделено 500 миллионов рублей, полученных от системы "Платон". Новый мост через Волгу строится в наукограде Дубна на севере Московской области. На его возведение было выделено 500 миллионов рублей, полученных от системы "Платон". Мост, открытие которого запланировано на 2019 год, позволит разгрузить транзитный и городской трафики. Это существенно изменит транспортную инфраструктуру в Дубне. Пока местным жителям, чтобы перебраться с одного берега Волги на другой, приходится объезжать весь город по Дмитровскому шоссе. Мост, открытие которого запланировано на 2019 год, позволит разгрузить транзитный и городской трафики. Это существенно изменит транспортную инфраструктуру в Дубне. Пока местным жителям, чтобы перебраться с одного берега Волги на другой, приходится объезжать весь город по Дмитровскому шоссе. В Петрозаводске 19 декабря открылось движение по Гоголевскому путепроводу. За счет 600 миллионов рублей, полученных от системы "Платон", были заново смонтированы 96 балок – опор моста. Этот участок трассы, пролегающий через железнодорожные пути Санкт-Петербург — Мурманск, соединяет центр столицы Карелии с крупнейшим жилым районом Древлянкой. Старый путепровод, построенный в 1961 году, в январе 2013 года был закрыт для проезда автотранспорта из-за аварийного состояния. Уровень износа его конструкций был просто опасен для автомобилистов. В Петрозаводске 19 декабря открылось движение по Гоголевскому путепроводу. За счет 600 миллионов рублей, полученных от системы "Платон", были заново смонтированы 96 балок – опор моста. Этот участок трассы, пролегающий через железнодорожные пути Санкт-Петербург — Мурманск, соединяет центр столицы Карелии с крупнейшим жилым районом Древлянкой. Старый путепровод, построенный в 1961 году, в январе 2013 года был закрыт для проезда автотранспорта из-за аварийного состояния. Уровень износа его конструкций был просто опасен для автомобилистов. © РИА Новости / Илья Тимин Перейти в фотобанк Средства, выделенные на строительство Гоголевского путепровода, являются второй частью федеральной поддержки ремонта дорог в Карелии. На 700 миллионов рублей из средств, перечисленных через "Платон", в прошлом году было отремонтировано более ста самых проблемных республиканских дорог. Еще 38 миллионов рублей выделили Карелии на дороги в счет компенсации вычета по транспортному налогу, который при появлении "Платона" отменили для грузоперевозчиков. © РИА Новости / Илья Тимин Перейти в фотобанк Средства, выделенные на строительство Гоголевского путепровода, являются второй частью федеральной поддержки ремонта дорог в Карелии. На 700 миллионов рублей из средств, перечисленных через "Платон", в прошлом году было отремонтировано более ста самых проблемных республиканских дорог. Еще 38 миллионов рублей выделили Карелии на дороги в счет компенсации вычета по транспортному налогу, который при появлении "Платона" отменили для грузоперевозчиков. /

"Более 100 миллионов средств госсистемы пошли на строительство объекта. Новый мост запроектирован под современные нагрузки, оснащен тротуарами и искусственным освещением. Сегодня его пропускная способность достигает более 10 тысяч автомобилей в сутки. Объект является кратчайшим транспортным коридором к трассе М4 "Дон". Таким образом, в том числе благодаря финансированию от "Платона", мы смогли обеспечить бесперебойное и безопасное движение по кратчайшим маршрутам от федеральной дорожной сети к Апшеронску, Туапсе и Сочи", – пояснил губернатор.

По данным регионального министерства транспорта, после запуска движения по новой переправе, построенной на средства госсистемы "Платон", также было разрешено движение большегрузного транспорта. Новый мост является кратчайшим транспортным коридором к трассе М4 "Дон", отметили в ведомстве. Кроме того, путь из восточных районов Краснодарского края и республики Адыгея на Черноморское побережье в большинстве случаев проходит через Белореченский мост.