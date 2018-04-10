Белоруссия проводит консультации с Россией из-за запрета на ввоз свинины

МИНСК, 10 апр — РИА Новости. Белорусская ветслужба проводит консультации с Россельхознадзором из-за запрета на поставку в РФ белорусской свиноводческой продукции, сообщили во вторник в пресс-службе Минсельхозпрода страны.

Россельхознадзор с 10 апреля ввел временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии из-за выявления генома вируса африканской чумы свиней (АЧС) в готовой мясной продукции "Гомельского мясокомбината".

"В настоящее время проводятся консультации с Россельхознадзором по данному вопросу", — сказал представитель пресс-службы, воздержавшись от дальнейших комментариев.