Акции "Русала" в Гонконге дешевеют после обвала на 50% днем ранее

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Акции "Русала" на бирже Гонконга во вторник продолжают демонстрировать негативную динамику, снижаясь в цене более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов.
Негативная динамика стоимости ценных бумаг компании зафиксирована после того, как США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании — En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".
В понедельник производитель алюминия сообщил о возможном объявлении технического дефолта по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.