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Экономика

Промышленность начнет использовать цифровые двойники реальных изделий

04:4610.04.2018
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкКлавиатура компьютера. Архивное фотоКлавиатура компьютера. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российская промышленность к 2020 году начнет использовать цифровые двойники реальных продуктов и производства, сообщил РИА Новости лидер рынка "Технет" Национальной технологической инициативы, проректор СПбПУ Петра Великого Алексей Боровков.

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© Фото предоставлено пресс-службой компании "Газпром нефть"
В Омской области создадут программу развития цифровой экономики региона

Введение на законодательном уровне разрешений на "цифровую сертификацию" продукции к 2020 году заложено в дорожную карту по снятию административных барьеров рынка "Технет", утвержденную правительством.

Цифровой двойник — это виртуальный образ реального объекта, который ведет себя на всех эксплуатационных режимах, включая нормальные условия и аварийные ситуации, так же, как и реальный объект. Он экономит разработчикам значительное количество времени и финансов на натурные испытания и перепроектирование продукции.

Специально организованный процесс "цифровой сертификации" позволит проводить разработку цифровой модели изделия на всех этапах жизненного цикла и виртуальные испытания на виртуальных стендах и полигонах, начиная от новых моделей автомобилей, ракет, самолетов и заканчивая кофеварками или пылесосами.

"После выполнения тысяч и десятков тысяч виртуальных испытаний кузов нового автомобиля, к примеру, можно испытать в натурных краш-тестах один раз, естественно, после учета всех особенностей автомобиля и его производства в цифровом виде, то есть с помощью цифрового двойника", — отметил Боровков.

Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Максим Блинов
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По его словам, процесс цифровой сертификации откроет двери развитию такого вида транспорта, как электрический. "У электротранспорта ключевой характеристикой является снижение массы кузова. Чем легче ты делаешь кузов, с сохранением всех показателей по прочности, безопасности, жесткости, вибрации, акустике, шумам, тем больше ты берешь на борт батарей. И для этого все испытания делаются в цифре, потому что если все делать в бумажном виде, а испытывать в натурных условиях, то можно потерять не столько время, сколько все позиции на рынках", — считает собеседник агентства.

"Одна из самых главных задач — национальные стандарты по использованию цифровых моделей в проектно-конструкторской и эксплуатационной документации на всех этапах жизненного цикла изделия, вторая новация — закрепление политики указания на функциональные свойства, а не на конкретный вид материала", — комментирует принятую дорожную карту директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что за этим скрывается, например, возможность использования аддитивных технологий в реальной промышленности и существенное сокращение сроков строительных работ. "Или, говоря еще проще, легализация 3D-принтеров и безбумажное строительство", — добавил Песков.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Constantin Nose
Не может быть! А я думал, что не доживу до такого прогресса. Хотя..., еще пара лет - мало-ли что случится.
05:05
10.04.2018
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