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Экономика

Рынок акций ушел в пике после введения новых санкций США

04:0310.04.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фотоКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Елена Лыкова. Рынок акций в России резко упал после того, как США решили ввести новые санкции против РФ, наибольший урон нанесен бумагам "Русала" и En+, а также Сбербанка, однако подешевели и другие акции на Московской бирже.

Президент, член Совета директоров ОК РУСАЛ Олег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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К закрытию индекс Мосбиржи снизился на 8,34% — до 2090,88 пункта, индекс РТС — на 11,44%, до 1094,98 пункта. Безусловным лидером падения в понедельник на Московской бирже стали бумаги "Русала" — к 16.50 мск акции компании обваливались на 26,7%, до 28,3 рубля за акцию. Компания ранее в понедельник предупредила через Гонконгскую фондовую биржу о возможном техническом дефолте по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций. Также "Русал", по данным агентства Блумберг, попросил своих клиентов приостановить платежи после введения против компании санкций со стороны США.

Курс доллара вырос на 2,49 рубля — до 60,65 рубля, курс евро — на 3,26 рубля — до 74,70 рубля.

Падению российской валюты не помешал резкий рост нефтяных котировок: нефть марки Brent подорожала до 68,56 доллара за баррель.

Обвал рынка

Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рубль пережил черный понедельник на рисках геополитики
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на фоне новых американских санкций снижался на 9,5%, до 2065,32 пункта, что является минимальным показателем с конца октября 2017 года. На этом же фоне индекс РТС упал на 12,6%, до 1081,28 пункта — минимума с конца августа прошлого года. Дополнительное давление на индекс РТС оказал обвал курса рубля.

"Рублевый индикатор спустился к пятимесячному "дну" в область 2080 пунктов. Весь прирост первого квартала "ушел" из индикатора менее чем за сутки", — прокомментировала падение курсов эксперт Анна Бодрова из "Альпари".

По словам Тимура Нигматуллина из "Открытие Брокер", введение санкций спровоцировало "эффект домино" и продолжило давить на котировки рублевых активов, особенно на акции компаний так или иначе связанных с "РусАлом", руководство которого допустило возможность технического дефолта.

Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение на рынке
"Дополнительным драйвером распродаж стали жёсткие заявления Трампа. В своём Twitter он написал, что Россия заплатит "большую цену" за пособничество властям Сирии в совершении химической атаки",- отметил Нигматуллин.

Прогнозы и рекомендации

По словам Бодровой, долгосрочные тренды на бирже сломлены, а уровни поддержки на эмоциональном рынке не имеют значения и индекс Мосбиржи может остаться в пределах 2050-2085 пунктов в случае, если не будет ухудшаться ситуация на внешних рынках. Однако, по словам аналитика, с учетом распоряжения правительства разработать зеркальный ответ на санкции, российские котировки останутся в "красной зоне".

Как отмечает Бодрова, текущая ситуация — "плата за беспечность и недооценку рисков". По ее словам, инвесторы слишком долго игнорировали расширение санкционного списка, полагая, что он не влияет на деловой климат. "Тот факт, что первыми забеспокоились участники торгов на гонконгской бирже, указывает на серьезность происходящего", — сказала Бодрова, добавив, что свою роль также сыграла перегретость рынка капитала, давно не сталкивавшегося с настоящей коррекцией.

В московском офисе компании РусАл. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Компания Дерипаски сообщила о риске технического дефолта
Психологическим фактором, который окажет поддержку для индекса Мосбиржи, является уровень в 2000 пунктов, с которого начинается долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов 2014 года, отметил Богдан Зварич из "Фридом Финанс". По его словам, что "быки" попытаются воспользоваться техническими факторами и развернуть рынок. Если же индекс Мосбиржи опустится ниже 2000 пунктов, следующей целью снижения станет уровень 1800 пунктов, подсчитал Зварич.

Новые санкции

В пятницу Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. В числе прочих в список попали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев.

Кроме того, под санкции попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Акции Сбербанка упали почти на 20%
Соединенные Штаты назвали новые меры "сигналом для Москвы". В Белом доме позже пояснили, что очередные санкции не связаны с какими-либо конкретными событиями, а их причиной стали "продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

В свою очередь, МИД посоветовал США избавиться от иллюзий и анонсировал жесткий ответ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти ограничения вопиющи с точки зрения законности и являются "попранием всего и вся". Он отметил, что в данной ситуации необходим тщательный анализ.

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