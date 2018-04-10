Риск дефолта и токсичные активы: что будет после обвала флагманов экономики

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Очередные санкции США обрушили стоимость акций некоторых российских компаний. Только в понедельник российский фондовый рынок потерял 820 миллиардов рублей капитализации. На это сразу отреагировала российская валюта. Курс доллара превысил 60 рублей, достигнув максимума с июля 2017 года, а евро поднялся до 75 рублей впервые с августа 2016 года. Грозит ли России масштабный отток капитала, что ждет российскую валюту и насколько сильный удар нанесен по экономике — в материале РИА Новости.

Первая эмоциональная реакция

Новые санкции — самые жесткие из всех, что вводил Вашингтон против Москвы. Впервые под них попали основные активы целых отраслей: металлургии, энергетики, автомобильной промышленности. В санкционном списке — En+ Group, "РусАл", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Рособоронэкспорт", группа "Ренова", "Газпром бурение", группа "ГАЗ".

До начала лета американским физическим и юридическим лицам необходимо свернуть все операции, контакты, контракты и другие соглашения с компаниями из списка и их владельцами. В результате дешевеют бумаги всех крупных российских компаний, где есть доля государства в акционерном капитале и которые работают в США.

"Пока мы видим первую чисто эмоциональную реакцию: рынки всегда падают, когда такое случается, и часть инвесторов панически продают акции", — говорит Сергей Хестанов, советник генерального директора по макроэкономике компании "Открытие Брокер".

Поддержка будет

Первыми из российских активов выходят самые пугливые инвесторы-паникеры. От российских бумаг сразу же начали избавляться и спекулянты. Среднесрочные инвесторы — пока в режиме ожидания. В частности, многое зависит от того, какую поддержку окажет бизнесу государство.

Компания "РусАл" разместила на Гонконгской бирже предупреждение о возможном техническом дефолте из-за американских санкций. И, как пишет Bloomberg, попросила покупателей своей продукции воздержаться от оплаты до дальнейших уведомлений. Российские власти, впрочем, уже заверили, что поддержку попавшим под санкции компаниям государство обеспечит.

Аналитики указывают: возможностей господдержки более чем достаточно, чтобы не допустить разрушения бизнеса важнейших для экономики предприятий.

Некоторый позитив внушает и то, что весь объем внешнего долга России (это около 540 миллиардов долларов, из них около 80 миллиардов — госдолг, остальное — корпоративный) сопоставим с суммой российских резервов (свыше 450 миллиардов долларов).

"Теоретически российская финансовая система может просто купить этот долг у иностранцев и успокоиться. Поэтому какой-то глобальной практической угрозы нет", — полагает Хестанов.

Ждем реакции европейского бизнеса

Есть, впрочем, угроза стратегическая. Для западных партнеров то, что происходит и может произойти, делает сотрудничество с российскими компаниями очень опасным и токсичным. Многое зависит от того, как воспримет все это крупный европейский бизнес.

"Инвесторы-контрагенты получили прямой сигнал: сворачивайте операции с крупными российскими компаниями. Поэтому тот негатив, который наблюдался на рынке, скорее всего, в ближайшее время сохранится. Все будут находиться в режиме "поглядим", — считает Александр Потавин, главный аналитик "Скайвинд финанс".

Главная интрига, указывают эксперты, состоит в том, как отреагируют компании из других юрисдикций — в первую очередь крупный бизнеc Старого Света: товарооборот России с Европой в десять раз больше, чем с США. Как только там озвучат консолидированную позицию, прояснятся долгосрочные последствия.

"У большинства российских компаний, за исключением, пожалуй, "РусАла", американского бизнеса не очень много. Зато сильные бизнес-связи в Европе, — отмечает Сергей Хестанов. — Для нас европейский рынок на порядок важнее американского".

От реакции европейских компаний зависит, насколько масштабным станет отток капитала из России.

Будет ли обвал рубля

Что касается влияния на российскую валюту, мощного обвала рубля, как считают аналитики, опасаться не стоит: денежные потоки, которые подпадают под ограничения, не так уж и велики. Кроме того, у России положительный торговый баланс: страна зарабатывает больше валюты, чем ее тратит, — даже с учетом оттока капитала.

По предварительным прогнозам, рубль может просесть на пять-десять процентов. Это ускорит инфляцию и отправит ее в район четырех процентов — как раз тот уровень, который таргетирует ЦБ. С другой стороны, аналитики предупреждают: рынок непредсказуем — помимо экономики, на него влияют и политика, и психология, и слухи.

Серьезным финансовым последствием может стать буря на рынке евробондов: их паническая распродажа инвесторами. В понедельник цены на российские евробонды уже упали — инвесторы теряют интерес к рисковым активам. Если начнутся распродажи, это больно ударит по рублю. Аналитики, однако, отмечают, что такая паника не нужна ни ЦБ, ни Минфину: регуляторы могут просто приобрести часть евробондов, чтобы стабилизировать ситуацию.