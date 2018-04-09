Рубль пережил черный понедельник на рисках геополитики

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером торговался в существенном минусе к доллару и к евро, отыгрывая резкий выход инвесторов из рублевых активов и их выход в валюту (сворачивание carry trade), отмечают трейдеры.
Курс доллара расчетами "завтра" к 20.48 мск повышался на 2,22 рубля — до 60,39 рубля, курс евро — на 3 рубля, до 74,38 рубля, следует из данных Московской биржи.
Рубль попал под сворачивание carry trade
Курс рубля резко упал к доллару и к евро в понедельник, отыгрывая резкий исход инвесторов из рублевых активов и покупку ими долларов и евро для страхования от валютных рисков. Таким образом, произошло резкое сворачивание carry trade.
Тема санкций против "Русала" напугала инвесторов, которые повысили в своих моделях риск премию акций других российских компаний. Дополнительным поводом для продаж этих бумаг стало воскресное обострение в Сирии, правительство которой США обвинили в применении химического оружия.
Это спровоцировало бегство в валюту и скачок ее курса против рубля.
В итоге доллар и евро вечером росли на 3,7-4,1%. Рублевая цена нефти превысила 4,1 тысячи рублей за баррель. Объем торгов оказался рекордным за несколько месяцев – только долларами c расчетами "завтра" наторговали почти на 10 миллиардов долларов.
Прогнозы и рекомендации
"В этой связи стоит отметить, что рублевая стоимость барреля Brent сейчас составляет 4100 рублей, что является очень высоким уровнем и говорит о том, что у национальной валюты есть потенциал к укреплению. Плюс к этому, в рамках этой недели начнется подготовка экспортеров к налоговым выплатам, что увеличит объем предложения валюты на рынке и, соответственно, будет способствовать восстановлению позиций рубля", — сказал Зварич.
На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 58,5-61,5 рубля, евро – в коридоре 72,2-75,8 рубля с тенденцией к коррекции вверх, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.