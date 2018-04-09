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Экономика

Рубль пережил черный понедельник на рисках геополитики

Сюжет:
Динамика курса валют. Апрель 2018 (15)
21:5909.04.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоссийский рубль. Архивное фотоРоссийский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером торговался в существенном минусе к доллару и к евро, отыгрывая резкий выход инвесторов из рублевых активов и их выход в валюту (сворачивание carry trade), отмечают трейдеры.

На фондовой бирже. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперты отметили тенденцию масштабной распродажи российских активов
Рост геополитических рисков из-за новых санкций и обострения ситуации вокруг Сирии стали основным сигналом для указанных операций, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.48 мск повышался на 2,22 рубля — до 60,39 рубля, курс евро — на 3 рубля, до 74,38 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль попал под сворачивание carry trade

Курс рубля резко упал к доллару и к евро в понедельник, отыгрывая резкий исход инвесторов из рублевых активов и покупку ими долларов и евро для страхования от валютных рисков. Таким образом, произошло резкое сворачивание carry trade.

Тема санкций против "Русала" напугала инвесторов, которые повысили в своих моделях риск премию акций других российских компаний. Дополнительным поводом для продаж этих бумаг стало воскресное обострение в Сирии, правительство которой США обвинили в применении химического оружия.

Сувенирная купюра американского доллара с портретом Дональда Трампа. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
Трамп ввел санкции против доллара
Вечером президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два. Глава Белого дома пообещал наказать виновных, не исключив ответственность за произошедшее президента России Владимира Путина.

Это спровоцировало бегство в валюту и скачок ее курса против рубля.

В итоге доллар и евро вечером росли на 3,7-4,1%. Рублевая цена нефти превысила 4,1 тысячи рублей за баррель. Объем торгов оказался рекордным за несколько месяцев – только долларами c расчетами "завтра" наторговали почти на 10 миллиардов долларов.

Прогнозы и рекомендации

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Евро впервые с августа 2016 года превысил 75 рублей
После сильного роста доллара и евро по отношению к российской валюте не исключено их снижение, считает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс". Основным индикатором для рубля продолжат оставаться ситуация на рынке энергоносителей, где продолжает сохраняться стабильная обстановка, в результате чего нефть марки Brent торгуется выше 68 долларов, сказал он.

"В этой связи стоит отметить, что рублевая стоимость барреля Brent сейчас составляет 4100 рублей, что является очень высоким уровнем и говорит о том, что у национальной валюты есть потенциал к укреплению. Плюс к этому, в рамках этой недели начнется подготовка экспортеров к налоговым выплатам, что увеличит объем предложения валюты на рынке и, соответственно, будет способствовать восстановлению позиций рубля", — сказал Зварич.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 58,5-61,5 рубля, евро – в коридоре 72,2-75,8 рубля с тенденцией к коррекции вверх, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Сергей Мафтей
Дениска, а у тебя печеньки закончились, или в американское посольство больше не пускают и не подбрасывают, чтобы гадить?) P - это фамилия или погоняло твоё? Тебе очень подходит...
22:42
09.04.2018
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DENIS P
Как же надоела эта Сирия и отсутствия ума у нашего руководства, вот зачем было туда лезть за этого диктатора Асада воевать. Щас еще в два раза опять рубль обесценится и цены скаканут. "Встаем с колен".
22:27
09.04.2018
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Andyun
Ну и денёк :((((
22:17
09.04.2018
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