Рубль пережил черный понедельник на рисках геополитики

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером торговался в существенном минусе к доллару и к евро, отыгрывая резкий выход инвесторов из рублевых активов и их выход в валюту (сворачивание carry trade), отмечают трейдеры.

Рост геополитических рисков из-за новых санкций и обострения ситуации вокруг Сирии стали основным сигналом для указанных операций, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.48 мск повышался на 2,22 рубля — до 60,39 рубля, курс евро — на 3 рубля, до 74,38 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль попал под сворачивание carry trade

Курс рубля резко упал к доллару и к евро в понедельник, отыгрывая резкий исход инвесторов из рублевых активов и покупку ими долларов и евро для страхования от валютных рисков. Таким образом, произошло резкое сворачивание carry trade.

Тема санкций против "Русала" напугала инвесторов, которые повысили в своих моделях риск премию акций других российских компаний. Дополнительным поводом для продаж этих бумаг стало воскресное обострение в Сирии, правительство которой США обвинили в применении химического оружия.

Вечером президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два. Глава Белого дома пообещал наказать виновных, не исключив ответственность за произошедшее президента России Владимира Путина.

Это спровоцировало бегство в валюту и скачок ее курса против рубля.

В итоге доллар и евро вечером росли на 3,7-4,1%. Рублевая цена нефти превысила 4,1 тысячи рублей за баррель. Объем торгов оказался рекордным за несколько месяцев – только долларами c расчетами "завтра" наторговали почти на 10 миллиардов долларов.

Прогнозы и рекомендации

После сильного роста доллара и евро по отношению к российской валюте не исключено их снижение, считает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс". Основным индикатором для рубля продолжат оставаться ситуация на рынке энергоносителей, где продолжает сохраняться стабильная обстановка, в результате чего нефть марки Brent торгуется выше 68 долларов, сказал он.

"В этой связи стоит отметить, что рублевая стоимость барреля Brent сейчас составляет 4100 рублей, что является очень высоким уровнем и говорит о том, что у национальной валюты есть потенциал к укреплению. Плюс к этому, в рамках этой недели начнется подготовка экспортеров к налоговым выплатам, что увеличит объем предложения валюты на рынке и, соответственно, будет способствовать восстановлению позиций рубля", — сказал Зварич.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 58,5-61,5 рубля, евро – в коридоре 72,2-75,8 рубля с тенденцией к коррекции вверх, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.