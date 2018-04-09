Россия запретила ввоз свинины из Белоруссии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства.

Запрет на ввоз начнет действовать с 10 апреля. Уточняется, что решение принято в связи с выявлением вируса африканской чумы свиней (АЧС) в экспортируемой мясной продукции.

Ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины, сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или продуктов, которые содержат в своем составе свинину.

Ранее в ведомстве сообщили, что продолжают фиксировать "случаи поступлений животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм". В Россельхознадзоре пообещали усилить контроль над белорусскими ОАО "Гомельский мясокомбинат", ОАО "Молоко", ОАО "Молочный мир", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Пружанский молочный комбинат", а также ОАО "Рогачевский МКК".

Отмечается, что при повторном выявлении нарушений российская сторона может ввести временные ограничения на поставки продукции этих предприятий на территорию России.

В начале марта Россельхознадзор направил письмо ветеринарной службе Белоруссии с просьбой уточнить эпизоотическое состояние территории страны, в том числе — по АЧС.

"Ответ на запрос служба не получила, вместе с тем в телефонном режиме белорусские коллеги заверили Россельхознадзор в том, что вспышек заболевания на территории республики не отмечается. Таким образом, указанное позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Белоруссии факта присутствия вируса АЧС на территории страны", — добавили в ведомстве.

Африканская чума свиней — вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. АЧС не заразна для человека, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить ее распространение можно только жесткими карантинными мерами.