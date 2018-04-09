Курс евро вырос почти на три рубля

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Курс евро обновил многолетние максимумы против рубля на фоне отыгрывания геополитических рисков после введения санкций против некоторых российских бизнесменов и компаний.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15:14 мск вырос на 2,06 рубля — до 60,23 рубля, курс евро — на 2,74 рубля — до 74,12 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро на форексе торговался на уровне 1,23 доллара против 1,2277 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Падению российской валюты не помешал резкий рост нефтяных котировок.

Новые санкции США

В пятницу Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. В числе прочих в список попали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев.

Также под санкции попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Соединенные штаты назвали новые меры "сигналом для Москвы". В Белом доме пояснили, что очередные санкции не связаны с какими-либо конкретными событиями, а их причиной стали "продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

В свою очередь, МИД посоветовал США избавиться от иллюзий и анонсировал жесткий ответ.