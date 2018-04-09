Курс евро вырос почти на три рубля

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Курс евро обновил многолетние максимумы против рубля на фоне отыгрывания геополитических рисков после введения санкций против некоторых российских бизнесменов и компаний.
Курс евро на форексе торговался на уровне 1,23 доллара против 1,2277 доллара на закрытие предыдущих торгов.
Падению российской валюты не помешал резкий рост нефтяных котировок.
Новые санкции США
Также под санкции попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
Соединенные штаты назвали новые меры "сигналом для Москвы". В Белом доме пояснили, что очередные санкции не связаны с какими-либо конкретными событиями, а их причиной стали "продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".
В свою очередь, МИД посоветовал США избавиться от иллюзий и анонсировал жесткий ответ.