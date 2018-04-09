"Русал" может объявить технический дефолт по некоторым обязательствам

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Компания "Русал" может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США, следует из сообщения компании, размещенного на Гонконгской фондовой бирже.
"Русал" указывает, что первоначальная оценка влияния санкций на компанию показывает, что их последствия могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы группы.
Акции "Русала" на фондовой бирже Гонконга после данного сообщения дешевеют на 41,8%, до 2,7 гонконгского доллара.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании — En+ Group, "Русал", группа "ГАЗ". Олег Дерипаска после этого заявил, что проанализирует ситуацию со своим попаданием в санкционный список США после празднования Пасхи.