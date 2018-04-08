Трамп пообещал остаться друзьями с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года

Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает, что Пекин в скором времени снимет торговые ограничения и заключит с Вашингтоном соглашение по поводу объектов интеллектуальной собственности, говорится в его заявлении.

"Мы с председателем (КНР) Си (Цзиньпином) всегда будем друзьями, вне зависимости от того, что будет с нашим торговым спором. Китай уберет торговые барьеры, потому что так будет правильно. Налоги станут взаимными, будет заключено соглашение по поводу интеллектуальной собственности. Большое будущее для обеих стран!" – написал американский президент в своем Twitter-аккаунте

Ранее Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, комментируя распоряжение президента США, назвал действия американской стороны ошибочными.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США "могут справиться" с последствиями возможных встречных пошлин со стороны КНР. В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на товары из Китая на 50 миллиардов долларов. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины в отношении товаров на те же 50 миллиардов долларов, которые пока тоже не начали действовать.