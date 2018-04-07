В Раде увязали “Северный поток - 2“ с полномасштабной войной

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Запуск "Северного потока — 2" может спровоцировать полномасштабное наступление российских войск на Украину, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании круглого стола на тему "Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента".

"Запуск "Северного потока — 2" может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину", — передает слова парламентария информагентство УНИАН.

Политик также заявил о мнимых энергетической и военной угрозах со стороны Москвы. По его словам, Киев уже "неоднократно переживал энергетические атаки от России".

Кроме того, в реализации "Северного потока — 2" Парубий увидел "агрессивное намерение Москвы оказывать давление на Евросоюз".

Парламентарий также напомнил, что ранее Рада обратилась к европейским странам с призывом противостоять реализации проекта "Северный поток — 2". Позже глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил , что ЕК и Евросоюз не будут поддерживать проект газопровода.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".