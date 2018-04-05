Рада призвала запретить строительство "Северного потока — 2"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Верховная рада призвала европейские страны противостоять строительству газопровода "Северный поток — 2". Это заявление поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутаты потребовали отказаться от участия в подготовке, финансировании или лоббировании проекта. В Раде считают, что из-за строительства газопровода утвердится "абсолютная монополия" России на европейском газовом рынке.

Парламентарии также призвали власти как можно скорее провести консультации с Еврокомиссией по этому вопросу.

"Гибридная атака"

На этой неделе в украинском МИД заявили, что предпринимают различные меры, чтобы помешать строительству газопровода. Так, в ведомстве отметили, что нужно усилить антироссийские санкции и включить в третий энергетический пакет ЕС требования о соответствии проектов третьих стран правилам газового рынка Евросоюза.

Кроме того, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил о "новой серии гибридных атак на Украину" из-за строительства газовой магистрали.

По его мнению, запуск "Северного потока — 2" угрожает военной безопасности Украины. Депутат также обвинил Россию в "использовании энергетических ресурсов в качестве элемента политического шантажа".

Сокращение транзита

В среду глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что после ввода в строй газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток — 2" транзит российского газа через Украину сократится до 10-15 миллиардов кубов в год, на сегодняшний день объемы транзита достигают 90 миллиардов кубов.

Отвечая на вопрос о возможности заключения нового транзитного контракта с "Нафтогазом", Миллер сказал, что предстоят переговоры. При этом он подчеркнул, что это будут не те условия, которые прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж.

"Попытка быть в тренде"

Как считает политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов, призыв украинских парламентариев связан с двумя аспектами: экономическим и политическим.

Он напомнил, что Украина остается ключевым транзитером российского газа, поэтому ее тревожат проекты альтернативной поставки газа. По его мнению, в этом заключается экономический аспект.

"А аспект политический: ну, ни для кого не секрет, что уже много лет Украина выступает "застрельщиком" антироссийских кампаний с участием Европы, с участием США", – сказал он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев всегда пытается быть "на острие" этого противостояния. "Так что такого рода инициативы Верховной рады – это попытка удержаться в тренде", — заключил эксперт.

Антироссийская провокация

В Госдуме Призыв Верховой Рады запретить строительство газопровода назвали антироссийской провокацией и циничным давлением на европейский бизнес. С соответствующим заявлением выступил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Убежден, что ответственные, патриотически настроенные европейские политики, ориентированные на защиту национальных интересов своих стран, не станут жертвой шантажа и не допустят, чтобы граждане Европы несли финансовые потери, переплачивая за топливо из-за политических амбиций и жажды наживы энергетических магнатов США и их прислуги на Украине", — сказал депутат.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

В конце марта Германия разрешила прокладку газопровода. Компания — оператор трубопровода Nord Stream 2 AG собирается в ближайшие месяцы получить разрешения на строительство в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании.