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Эксперт: призыв Рады по "Северному потоку-2" – попытка быть "на острие"

13:3805.04.2018
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, ГерманияТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Украинская Рада призвала мировое сообщество запретить строительство газопровода "Северный поток-2". Политолог Семен Уралов считает, что подобные призывы связаны с двумя аспектами. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Верховная рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток-2". Соответствующее заявление на заседании Рады поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове
© AFP 2018 / Sergey Bobok
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В Раде считают, что из-за строительства газопровода утвердится "абсолютная монополия" России на газовом рынке Европы.

"Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта", – говорится в заявлении.

Украинские депутаты также призвали правительство безотлагательно провести консультации с Европейской комиссией относительно недопущения строительства газопровода.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik связал призыв украинских парламентариев с двумя аспектами.

"Надо не забывать, что Украина была и остается ключевым транзитером российского газа. Поэтому, естественно, такие проекты (как "Северный поток-2" – ред.) альтернативной поставки газа их тревожат. Это аспект экономический. А аспект политический: ну, ни для кого не секрет, что уже много лет Украина выступает "застрельщиком" антироссийских кампаний с участием Европы, с участием США. И поэтому Киев всегда пытается быть "на острие" этого противостояния. Так что такого рода инициативы Верховной рады – это попытка удержаться в тренде", – сказал Семен Уралов.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, заявив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

В конце марта Германия выдала разрешение на строительство "Северного потока-2". Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить подобные разрешения в четырех других странах – России, Финляндии, Швеции и Дании – в ближайшие месяцы.

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