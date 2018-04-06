Совфед выступил за увеличение государственного субсидирования авиаперевозок

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Совет Федерации считает, что сумма государственного субсидирования авиаперевозок по стране должна быть достаточно значима, чтобы она могла повлиять на снижение стоимости билетов, сообщил в пятницу сенатор, председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Выступая на заседании Первого Национального конгресса путешественников и авиапассажиров в Общественной палате РФ, он отметил, что в Совете Федерации идёт много дискуссий, связанных с туризмом.

"Первая и самая серьезная дискуссия по ценам на авиабилеты. Со своей стороны, мы поддерживаем все меры, связанные со снижением налогов. Такие меры сказываются, прежде всего, на снижении затрат", — рассказал Фомин.

"Субсидирование — это важный механизм, но нужно понимать, что, по нашим оценкам, общая сумма субсидий по линии поддержки авиации составляет менее 1%. Субсидирование может быть хорошим рыночным механизмом, но сумма должна быть более серьезной, и манёвр должен быть более серьёзным. Так как, используя субсидии, Росавиация получает право повлиять и на рыночную составляющую рыночных тарифов", — считает сенатор.