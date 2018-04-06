МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в мае 2018 года запланировано проведение бизнес-диалога "Россия — Африка", и взаимодействию с этим континентом будет уделено особое внимание, что будет способствовать развитию взаимных экономических связей, сообщает пресс-служба "Росконгресса", организующего форум.

Африканскому континенту планируется уделить особое внимание в связи с празднованием в дни проведения ПМЭФ-2018 двух значимых дат: Дня Африки и 55-летия Африканского союза, подчеркнул советник президента РФ, руководитель программного комитета оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

"Экономическое сотрудничество России со странами Африки в последние годы развивается достаточно динамично. Положительная динамика, в частности, зафиксирована в торговле с Эфиопией, Камеруном, Анголой, Суданом, Зимбабве", — отметил он, и заявил, что российско-африканское взаимодействие будет способствовать развитию экономических связей и росту инвестиционной активности.

ПМЭФ-2018 в этом году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.