Сбербанк прокомментировал сообщение о заражении смартфонов Android-вирусом

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сбербанку давно известно о существовании троянца Android.BankBot.358.origin, клиенты банка могут не опасаться данного типа атак, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Сбербанку давно известно о существовании данного вируса, мы внимательно следим за его активностью. Наши клиенты могут быть спокойны – приложение "Сбербанк онлайн" со встроенным антивирусом защищает устройства от подобных атак", — сообщили в пресс-службе банка.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости в январе заявил, что банк в 2017 году предотвратил более 300 тысяч попыток хакеров украсть более 20 миллиардов рублей со счетов клиентов, против 16 миллиардов рублей в 2016 году. Тогда он отметил, что все клиенты Сбербанка, у которых на телефоне есть значок "Сбербанк онлайн", защищены от вирусов, которые могут похитить деньги через мобильные устройства.