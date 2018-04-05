"Между Европой и Азией": вице-спикер Совфеда рассказал об ЭКСПО-2025

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия обладает опытом проведения крупных международных мероприятий, причем в самых разных областях — в политике, в экономике, в спорте, заявил вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин в четверг на встрече с делегацией Инспекционной комиссии Международного бюро выставок во главе с председателем исполкома организации Джай-Чул Чоем.

В ходе встречи обсуждались перспективы возможного проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений". Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Баку и Осака. Решение будет принято на 164-ой сессии Генассамблеи Бюро в ноябре текущего года.

"В последнее время Россия провела много политических, экономических и спортивных мероприятий, включая и Олимпиаду в Сочи", — сказал Бушмин. Он отметил, что по уровню их проведения делегация МБВ может судить о готовности России к проведению крупных международных мероприятий. Еще одним показателем станет и чемпионат мира по футболу, который летом этого года пройдет в России, добавил сенатор.

"Мы очень серьезно относимся к международным решениям, которые реализуются на территории России, и в случае принятия решения об ЭКСПО, мы также будем серьезно относиться к выполнению этого мероприятия", — сказал он.

Законодатель подчеркнул, что заявка на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге поддерживается всем руководством страны.

Он также выразил сожаление, что за более чем 160 лет участия России в международном выставочном движении, наша страна пока не получила право на проведение подобной выставки.

"В этом году руководство нашей страны предложило программу цифровизации экономики, при этом инновации нужны именно в приложении к жизни конкретного человека", — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что Екатеринбург является четвертым по численности городом в России, он находится на границе между Европой и Азией. "Таким образом, приняв решение провести в Екатеринбурге ЭКСПО, вы можете сказать, что провели выставку одновременно и в Европе, и в Азии", — обратился Бушмин к членам делегации. Он напомнил, что Екатеринбург уже проводил крупное международное мероприятие, в частности "Иннопром".

"Часть инфраструктуры (для проведения выставки) в городе уже существует, а на другую разработаны проекты", — пояснил вице-спикер Совфеда. Он подчеркнул, что вся эта инфраструктура будет использоваться и после проведения выставки.

В свою очередь Джай-Чул Чой сообщил, что на основании встреч в Екатеринбурге и в Москве делегация подготовит соответствующий отчет, который в начале мая будет направлен в центральный офис организации, а в июне — представлен на Генассамблее МБВ. "После чего начнется гонка кандидатов — команды Екатеринбурга с другими командами. В ноябре в ходе всеобщего голосования будет выбрана страна проведения ЭКСПО", — сказал представитель Международного бюро выставок.