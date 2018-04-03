Дворкович рассказал, как скоро окупится ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Окупаемость выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге будет частичная, полностью она окупится в течение пяти-восьми лет, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
Он добавил, что российские власти дали гарантию Международному бюро выставок, что обеспечат необходимыми ресурсами всю выставку. "Вся инфраструктура — пространство, на котором будет выставка, — гарантируется федеральными деньгами, сопутствующая инфраструктура — городская, прежде всего, которая нужна для жителей города в момент проведения выставки, — это региональные деньги. При этом мы продолжим заниматься активным поиском инвесторов, формированием проектом государственно-частного партнерства", — уточнил Дворкович.
С 3 по 5 апреля инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) посещает Россию. Цель визита — оценить возможности Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.
Екатеринбург участвует в конкурсе на право принять Всемирную выставку ЭКСПО в 2025 году. Если заявка победит, в городе будет построен ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров, который после завершения выставки будет преобразован в "Умный город". Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам тайного голосования делегатов государств, входящих в МБВ. ЭКСПО-2025 пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.