Дворкович рассказал, как скоро окупится ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Окупаемость выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге будет частичная, полностью она окупится в течение пяти-восьми лет, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

"На первоначальном периоде окупаемость будет частичная. Но если рассматривать период примерно от пяти до восьми лет, по нашим расчетам, окупаемость выставки будет фактически полная", — сказал вице-премьер.

Он добавил, что российские власти дали гарантию Международному бюро выставок, что обеспечат необходимыми ресурсами всю выставку. "Вся инфраструктура — пространство, на котором будет выставка, — гарантируется федеральными деньгами, сопутствующая инфраструктура — городская, прежде всего, которая нужна для жителей города в момент проведения выставки, — это региональные деньги. При этом мы продолжим заниматься активным поиском инвесторов, формированием проектом государственно-частного партнерства", — уточнил Дворкович.

По его словам, в этом случае инвестиции из бюджета будут меньше, чем обозначенные 150 миллиардов рублей.

С 3 по 5 апреля инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) посещает Россию. Цель визита — оценить возможности Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

Екатеринбург участвует в конкурсе на право принять Всемирную выставку ЭКСПО в 2025 году. Если заявка победит, в городе будет построен ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров, который после завершения выставки будет преобразован в "Умный город". Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам тайного голосования делегатов государств, входящих в МБВ. ЭКСПО-2025 пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.