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Экономика

ГД в первом чтении приняла законопроект об органическом сельском хозяйстве

14:1803.04.2018
05932
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКуры на птицефабрике. Архивное фотоКуры на птицефабрике. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный правительством РФ и устанавливающий правовые основы регулирования отношений в области производства органической продукции.

Полевые работы. архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Госдуму внесли законопроект об органическом сельском хозяйстве
Документом вводятся основные понятия, определяется, какая продукция имеет право называться органической, а также принципы ее производства, полномочия органов власти. Органическая продукция — это биопродукты, производимые без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также генетически-модифицированных продуктов.

Законопроект регулирует отношения только в части производимой продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала. При этом производители такой продукции смогут в добровольном порядке сертифицировать свое производство.

Сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции будет содержаться в едином госреестре производителей такой продукции, вести который будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством в области производства органической продукции. Содержащаяся в реестре информация будет находиться в открытом доступе, а включенные в него производители смогут рассчитывать на господдержку.

ПРИЧИНЫ ПРИНЯТИЯ

Законопроект разработан во исполнение поручения президента России, напомнил на пленарном заседании заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. "В настоящее время на территории РФ отсутствует законодательно закрепленный механизм регулирования процесса производства органической продукции. Это создает условия, при которых недобросовестные товаропроизводители имеют возможность безосновательно маркировать свою продукцию как органическая, экологическая, биологическая, тем самым вводят потребителя в заблуждение", — отметил замминистра.

"Этого документа мы ждали много лет. Первые попытки урегулировать законодательство в этой сфере были предприняты почти 15 лет назад. Более чем в 80 странах мира действуют законы об органической продукции, но мы в число этих стран пока не входим", — заявил журналистам член комитета по контролю и регламенту Виктор Карамышев. По его словам, Россия сейчас занимает менее 1% на мировом рынке органической продукции, а ее внутренний рынок такой продукции развивается стихийно.

"Люди стали уделять больше внимания своему здоровью, стараются покупать "чистые" продукты, то есть, спрос на органику, безусловно, есть и он растет, несмотря на то, что такие товары стоят дороже. Вот только безопасные и экологически чистые далеко не все из них", — отметил депутат.

Премьер-министр Дмитрий Медведев перед внесением законопроекта обращал внимание, что мировой рынок органической продукции в последние годы переживает бурный рост, что делает это направление сельского хозяйства одним из самых перспективных. По оценкам экспертов, Россия может занять на этом рынке от 10 до 25%.

Сейчас отметку "органическая" можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются, и людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак "био", "эко", "фермерский", "натуральный", напоминал глава кабмина. После принятия закона невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены, подчеркивал он.

Законопроектом устанавливаются требования к использованию знака органической продукции, его можно будет размещать на упаковках только после подтверждения соответствия производства органической продукции. Кто эти требования нарушит, будет нести административную ответственность, отмечал Медведев.

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