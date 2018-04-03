Китайская СEFC может купить долю в "Роснефти", узнали СМИ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сделку по покупке китайской CEFC доли в "Роснефти" решено довести до конца, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Однако закрытие сделки оказалось под вопросом после того, как в марте стало известно о проблемах CEFC. Согласно данным СМИ, компания столкнулась со сложностями при привлечении кредита для оплаты пакета акций "Роснефти", а ее глава Е Цзяньмин находится на родине под следствием по подозрению в экономических преступлениях.
Как отмечает газета, срок, до которого CEFC должна была перечислить катарскому инвестфонду QIA и трейдеру Glencore 20% от суммы сделки по покупке 14,16% акций "Роснефти", истек 31 марта.
Участники сделки договорились продлить срок внесения первой части платежа еще на 10 дней, утверждают оба собеседника. Один из них уточняет, что с высокой долей вероятности CEFC не уложится и в этот срок. Второй – что продавцы готовы ждать и дольше, но сколько, не уточняет. При этом Glencore и QIA уже нашли другого перспективного покупателя на случай, если продать пакет 14,16% "Роснефти" китайцам не удастся, говорит еще один собеседник издания, близкий к одной из этих компаний.