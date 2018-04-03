РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

На Шикотане построят два рыбоперерабатывающих завода

06:2603.04.2018
13040
© РИА Новости / Сергей КривошеевПерейти в фотобанкОстров Шикотан Малой Курильской гряды. Архивное фотоОстров Шикотан Малой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кривошеев
Перейти в фотобанк

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр — РИА Новости. На курильском острове Шикотан построят два новых рыбоперерабатывающих завода, реализация проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 миллиардов рублей частных инвестиций, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.

Курильские острова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кривошеев
Перейти в фотобанк
Для авиасообщения с Курилами приобретут пять самолетов

"В селе Крабозаводском уже возводится комплекс по переработке рыбы. Пуск его первой очереди состоится в октябре этого года. А летом, как ожидается, в другом селе Шикотана – Малокурильском — развернется строительство еще одного, более крупного предприятия, которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в бухте Крабовой для нового производства уже построили уникальный грузоперевалочный причал понтонного типа. Обрабатываться здесь могут сразу два промысловых судна. Улов из охлаждаемых трюмов перекачивается на берег по специальным рыбоканалам. Такая технология позволяет сохранять высокое качество продукции.

Рыбокомбинат "Крабозаводское" сегодня снабжает всю страну замороженной рыбой. С прошлого года здесь наладили производство консервов и теперь ежедневно выпускают до 8 тысяч банок с печенью трески и минтая. Всего в 2017 году завод принял в обработку 23 тысячи тонн сырца. С вводом второй производственной линии эти объемы значительно вырастут.

Берег моря на острове Кунашир. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Москва и Токио обсуждают поездку японского бизнеса на Курилы
На территории предприятия также разместится жиромучное производство на 20 тонн в сутки. По оценкам строителей, новое предприятие уже готово на треть. "К сентябрю мы должны запустить первую очередь завода. Это линия разделки минтая. Рыба будет перерабатываться в тушку без головы и филе. Отходы пойдут на туковое производство", — цитирует пресс-служба главу компании-подрядчика "Гидрострой" Юрия Светликова.

Строительство в Малокурильском, как ожидается, начнется летом. Проект стал якорным для территории опережающего развития "Курилы". Основой комплекса по выпуску мороженой и охлажденной рыбопродукции, а также консервов станет существующий рыбокомбинат "Островной". Планируется построить новый консервный завод, запустить линии по глубокой переработке рыбы и производству рыбной муки, морозильный склад на 15 тысяч тонн и две роботизированные морозильные установки. Будет создано более 700 новых рабочих мест.

"Сегодня существующие мощности полностью загружены. С запуском второго завода мы сможем дополнительно перерабатывать до 900 тонн рыбы – минтая, скумбрии и дальневосточной сардины — сельди иваси. Установим там лучшее на сегодняшний день технологическое оборудование из Германии и Исландии", — приводит пресс-служба слова генерального директора компании "Курильский рыбак" Владимира Бочарникова.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Сергей Мануков
любое производственное объединение укрепляет российскую экономику , а тем более " сидеть " на рыбной жиле и за тем покупать переработку рыбы за границей это могло позволять себе только антироссийский экономический блок .
07:08
03.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена